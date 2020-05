Serval Thor is terecht: “Zat goed verstopt in de tuin” Timmy Van Assche

30 mei 2020

16u22 11 Oostende De vermiste serval Thor is terecht. Het huisdier van de schoonbroer van ‘Temptation’ Megan Desaever zat goed verstopt in de tuin van de eigenaar, in de Oostendse Spalaan.

De katachtige van nog geen jaar oud die vrijdag ontsnap leek te zijn, is terecht. Thor behoort toe aan Frederik Vanderwilt, ex van Barbara Gandolfi, en is de schoonbroer van Megan Desaever. Zij is dan weer bekend van het televisieprogramma Temptation Island. De eigenaar van de serval loofde al snel een beloning van 1.000 euro uit voor de vinder, maar de portemonnee mag mooi dicht blijven. “De serval zat blijkbaar verscholen in de tuin tussen de struiken en de bomen, en is er pas uitgekomen toen hij honger kreeg”, reageert Megan, die de zoekactie mee ondersteunde.” De eigenaar benadrukt - nogmaals - dat er een vergunning is om het dier te houden en dat Thor in optimale omstandigheden in onder meer een binnenverblijf vertoeft.