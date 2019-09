Selfie met James of Tourist? Eerste Hert Vree Loate lokt kijklustigen naar Oosteroever Leen Belpaeme

02 september 2019

20u27 1 Oostende Maandagavond om 21.35 uur keren Gert en James terug op VIER, ditmaal vanuit Oostende. De Evanna, de boot van waaruit de afleveringen van Hert Vree Loate worden opgenomen, ligt aangemeerd op de Oosteroever en lokt al onmiddellijk fans.

Heel wat mensen komen naar de Oosteroever om een glimp op te vangen van Gert Verhulst en James Cooke. Ze blijven twee weken in Oostende voor Gert Late Night, dat tijdelijk werd omgedoopt tot Hert Vree Loate. James maakte maandag al graag even tijd voor de fans als hij de boot verlaat. Karin Straetmans en Patrick Saenen uit Bredene zakten naar de Oosteroever af. De zus van Patrick, Patricia en hun moeder Maria zijn een dagje op bezoek en maken van de gelegenheid gebruik om eens langs te komen. “Mijn mama wilde graag eens naar de boot komen kijken. Ze is een grote fan van Gert en James”, zegt Patrick. “Ik vind ze heel grappig. Ze vormen een goed duo”, vertelt Maria. Op de foto met James gaan is dan ook het hoogtepunt van hun bezoek. “Mijn dochter zal zo jaloers zijn”, lacht Karin. Even later komt Tourist LeMC rustig aangewandeld. “Toen we hier aankwamen is ook Pascale Naessens gepasseerd, maar we zagen net te laat wie ze was”, zegt het koppel uit Bredene nog. Deze week kan je ook nog Kevin Janssens spotten op de Oosteroever.