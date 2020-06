Seksfeestje in Oostende eindigt met fatale overdosis GLB: “Gebruik is levensgevaarlijk, want het gaat om agressief schoonmaakmiddel” Siebe De Voogt & Hans Verbeke

01 juni 2020

08u32 24 Oostende In een woning langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is vrijdagnacht een man overleden aan een overdosis GBL, een agressief schoonmaakmiddel dat de seksuele prestaties zou bevorderen. Hij zou aanwezig geweest zijn op een feestje met homoseksuele mannen. Drie andere aanwezigen zijn aangehouden. “Het gebruik van GBL is echt levensgevaarlijk”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.

Vier homoseksuele mannen spraken vrijdagavond en -nacht af in de woning van één van hen in Oostende. De samenkomst draaide uit op een seksfeestje, waarop ook de nodige drugs zouden zijn gebruikt. Het ging onder meer om het gevaarlijke GBL: een agressief schoonmaakmiddel dat lijkt op GHB en de seksuele prestaties zou bevorderen. In de vroege morgen liep het mis. Eén van de aanwezigen, die op bezoek was in de woning, verloor plots het bewustzijn. De drie andere mannen dachten dat hij in een roes verkeerde en grepen aanvankelijk dan ook niet in.

Overdosis

Toen het slachtoffer een tijd later toch niet meer bijkwam, belden ze alsnog de hulpdiensten. Te laat, want voor de man kon geen hulp meer baten. Alles wijst erop dat hij stierf aan een overdosis. Het Brugse parket liet zondag nog een autopsie uitvoeren om die these te bevestigen. De drie aanwezigen van het feestje werden door de politie gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De Brugse onderzoeksrechter besliste hen zondag aan te houden op verdenking van schuldig verzuim en het afleveren van de drugs die de dood van het slachtoffer zouden hebben veroorzaakt.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie het bewuste flesje met GBL meenam naar de woning en aan het slachtoffer overhandigde. De verdachten zouden alvast met een beschuldigende vinger in elkaars richting wijzen. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of hun aanhouding met een maand wordt verlengd.

Stijgende trend

Volgens toxicoloog Jan Tytgat zit het gebruik van GBL in België de voorbije jaren in een stijgende lijn. “Door de steeds strenger wordende regelgeving zoeken mensen naar producten die nog legaal te verkrijgen zijn”, zegt hij. “GBL is in feite een industrieel product dat vooral gebruikt wordt in de autosector om velgen te reinigen. Door een chemische omzetting kan je van de stof redelijk makkelijk vloeibare xtc (ook gekend onder de naam GHB, red.) maken. Mensen, ik noem ze dommeriken, hopen dat het na inname in de maag wordt omgezet in GHB. Maar in feite is dat levensgevaarlijk. Het kan de slokdarm en maag zwaar irriteren en leiden tot spoedopname of erger.”

Tytgat pleit voor een soort gebruikersvergunning voor particulieren, die bij de aankoop van GBL zou kunnen voorgelegd worden. “Het is hetzelfde verhaal als bij lachgas, dat in de horeca gebruikt wordt in patronen voor slagroom”, vertelt hij. “Als particulieren vijf liter GBL gaan kopen in de winkel, zou het niet slecht zijn als de uitbater hen zou mogen vragen voor welke doeleinden ze het product nodig hebben.”