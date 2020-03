Secundaire scholen stellen zichzelf graag voor tijdens twee scholenbeurzen Leen Belpaeme

05 maart 2020

11u28 0 Oostende Op 10 maart organiseren de katholieke secundaire scholen van de regio een onderwijsbeurs in De Grote Post. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het de beurt aan Scholengroep STROOM om de onderwijsaanbod van het GO! voor te stellen.

Voor wie in het zesde leerjaar zit, staan er enkele spannende maanden voor de deur. De leerlingen moeten beslissen naar welke school ze willen gaan en welke richting ze willen volgen. De secundaire scholen stellen zich daarom graag voor op twee verschillende scholenbeurzen. Op 10 maart verzamelen de katholieke secundaire scholen in De Grote Post van 17 tot 20.30 uur. “In de zaal ‘de Kleine Post’ geven we een korte toelichting bij de vernieuwingen in het secundair onderwijs, dit om 17,18,19 en 20 uur. In de Panoramazaal geven alle scholen doorlopend uitleg over hun eerste graad, en dit via infostanden.” De toegang is gratis.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart organiseert ook Scholengroep STROOM voor de zesde maal een scholenbeurs voor het secundair onderwijs. Net als vorig jaar gaat de beurs door in de eventzaal van KV Oostende. Alle secundaire scholen en het CLB van het GO! geven er info over hun werking. De leerlingen van het zesde leerjaar bezoeken de beurs reeds op donderdag en vrijdag 12 en 13 maart. Via tal van workshops kunnen ze er kennismaken met de verschillende studiemogelijkheden en specialisaties in het secundair onderwijs. Op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag is de beurs toegankelijk voor iedereen. Voor de ouders is het de gelegenheid het onderwijsaanbod van het GO! te verkennen. Op vrijdag zijn de deuren open tussen 16.30 en 20 uur, op zaterdag tussen 10 en 12 uur. De toegang is gratis.