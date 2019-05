SeaKing ‘aan land getrokken’ bij Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum, gedemonteerde Falcon 20 opnieuw in elkaar gestoken Timmy Van Assche

28 mei 2019

17u54 0 Oostende Bij het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Oostende (VLOC) werd de bekende SeaKing-helikopter van luchtzijde naar landzijde gebracht. Het centrum diende hiervoor een speciale aanvraag in bij de luchthaven van Oostende. De technische ploeg van de SeaKing - 40SQN van de luchtmachtbasis in Koksijde zorgde voor technische ondersteuning. In het VLOC werd ook een gedemonteerde Falcon 20 opnieuw in mekaar gestoken.

Eind maart raakte bekend dat de bekende reddingshelikopter zou worden ingezet als educatief materiaal voor de studenten Vliegtuigtechniek. De SeaKing RS-05 wordt ook wel ‘the black beauty’ genoemd. Gebouwd in het jaar 1976 kende het zijn eerste vlucht in juni van datzelfde jaar. De basis van Koksijde mocht hem in ontvangst nemen in november 1976. Sinds 2001 draagt dit toestel met trots de Belgische kleuren op zijn herkenbaar zwarte body. Na een prachtige carrière van 43 jaar ging de heli op pensioen. Al een poosje stond de SeaKing aan de luchtzijde van het luchthavengebied, zeg maar nabij de landingsbanen, maar nu werd ze aan landzijde getrokken.

Falcon 20

De studenten en leerkrachten van de partnerschool Petrus & Paulus West werden ook in de bloemetjes gezet voor hun inzet en harde werk aan de Falcon 20-puzzel. Het vliegtuig werd in samenwerking met de luchtmachtbasis in Melsbroek gedemonteerd en via een speciaal wegtransport naar het opleidingscentrum in Oostende gebracht. De Falcon is in bruikleen bij het VLOC en wordt ingezet voor training van de Federale Politie. “Dit prachtige toestel biedt ook unieke praktijkleskansen aan de studenten van het VLOC”, laat het centrum weten. Het toestel werd door Defensie al voordien gedemilitariseerd.

Het VLOC opende de deuren in juni 2007. Het is de thuisbasis voor de bacheloropleiding Luchtvaart van VIVES Hogeschool, secundair onderwijs Vliegtuigtechnieken van Petrus & Paulus West en de volwasseneopleiding van VDAB Aspirant Vliegtuigonderhoudstechnicus. De opleidingen zorgen samen voor een 200-tal studenten Vliegtuigtechniek te Oostende.