Schuift WK veldrijden in Oostende op naar eind 2021? “Verscheidene pistes worden bekeken” Timmy Van Assche

08 oktober 2020

10u39 1 Oostende Vindt het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende niet op 30 en 31 januari 2021 plaats? Er gaan stemmen op om de belangrijke wedstrijd op te schuiven op de kalender, mogelijk zelfs naar november of december volgend jaar. “Er worden verscheidene pistes onderzocht", zegt burgemeester Bart Tommelein.

De laatste keer dat een wereldkampioenschap veldrijden in België plaatsvond, was in 2016. Toen kroonde Wout Van Aert zich tot de beste van de wereld in Zolder. Nadat Oostende in 2017 al met succes het Belgisch kampioenschap organiseerde - herinner u de befaamde brug over de Koningin Astridlaan nabij de Wellingtonrenbaan - werd de kuststad gekozen als thuisbasis voor het WK cyclocross van 2021. Als data werden 30 en 31 januari 2021 naar voren geschoven.

Er is een denkpatroon om de organisatie op te schuiven naar november of december 2021. Dan kan het dat je héél kort twee WK’s na elkaar krijgt Michel Wuyts

Alleen, zo verkondigde wielercommentator Michel Wuyts in het tv-programma ‘Extra Time Koers’, zouden de organisatoren nadenken over het opschuiven van ‘s werelds belangrijkste veldrit. “Ik denk dat Oostende op dit moment liever niet zou organiseren”, aldus Wuyts.

“De som van een WK is gigantisch. Als er dan nog altijd sprake is van het coronavirus, kan het helemaal in elkaar storten en halen ze er niks uit. Er is een denkpatroon om de organisatie op te schuiven naar november of december 2021. Dan kan het dat je héél kort twee WK’s na elkaar krijgt”, stelt de commentator. Het wereldkampioenschap daarna, in het Amerikaanse Fayetteville, staat namelijk gepland op 29 en 30 januari 2022. Dat zou dan nauwelijks een tweetal maanden na het Oostendse WK zijn.

Geen of beperkt publiek?

“Er worden meerdere pistes onderzocht, er is nog geen enkele beslissing genomen", repliceert burgemeester Tommelein (Open Vld) op de uitspraak van Wuyts. “Eén piste is het opschuiven van het wereldkampioenschap op de wielerkalender. Een andere is dat we van datum wisselen met een ander land. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld koersen met een beperkt publiek, geen toeschouwers of een uitzondering aanvragen op het beperkt aantal bezoekers. Alles wordt momenteel besproken met de internationale wielerunie UCI, Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).” Een beslissing wordt heel binnenkort verwacht, vermoedelijk volgende week al.