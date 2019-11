Schroothandelaar (71) krijgt 32.000 euro boete nadat hij Poolse werknemers in aftandse caravans liet verblijven Siebe De Voogt

20 november 2019

15u30 2 Oostende Een 71-jarige schroothandelaar uit Oostende heeft 32.000 euro boete gekregen voor mensenhandel. P.C. liet z’n Poolse werknemers in twee aftandse caravans wonen die op z’n terrein stonden. “Ze hadden geen verwarming of kookfornuis en zaten zelfs een weekend lang zonder toilet”, stelde de arbeidsauditeur.

P.C. moest zich vorige maand voor de strafrechter verantwoorden. Zijn praktijken bleven lang onder de radar, maar kwamen op 4 april vorig jaar toch aan het licht bij een controle van de RVA en recherche. “Officieel stelde de beklaagde geen personeel te werk, maar op het terrein bleken toch Poolse werknemers aanwezig”, stelde de arbeidsauditeur. “De twee mannen waren aanvankelijk naar de schroothandel gekomen om een oude tractor en auto aan te kopen. Ze konden de volledige som echter niet op tafel leggen en wilden in ruil werken voor het geld.”

Oude caravans

P.C. bracht de twee werknemers onder in twee aftandse caravans die op z’n terrein langs de Klokhofstraat stonden. “De man verklaarde dat hij zelf lang zo had geleefd, maar volgens mij is dat niet normaal. De caravans waren vuil en stonden vol bierblikken. Ik had er zelfs geen dier in ondergebracht. Binnen was geen verwarming of gasvuurtje voorzien. De slachtoffers moesten uiteindelijk zélf toestellen van het schroot halen en opknappen om zich te kunnen opwarmen of te koken. Enkel in het gebouw van de schroothandel konden ze gebruik maken van het sanitair. Maar dat gebouw was gesloten tijdens het weekend van de controle. De slachtoffers hadden dus twee dagen lang geen toilet.”

Een half jaar na de eerste controle werden bij een tweede nog eens twee werknemers aangetroffen in dezelfde omstandigheden. Op bevel van het arbeidsauditoraat werden de caravans verzegeld. In een garage op het terrein werden twee oude wagens teruggevonden: een Jaguar XK en Mercedes S-klasse. De auto’s werden pas vrijgegeven, nadat P.C. een borg van 21.800 euro betaalde. Door zijn gevorderde leeftijd vorderde het arbeidsauditoraat geen celstraf. Die kon voor mensenhandel oplopen tot 5 jaar. Volgens zijn advocaat Dennis Tavernier had de man geen kwade bedoelingen. “Jarenlang ging hij met een mobiele perser autokerkhoven in binnen- en buitenland af om wagens te persen”, pleitte hij. “Tijdens de week sliep hij in z’n vrachtwagen. Leven in een caravan leek hem dan ook niet abnormaal. Voor de maatschappij is dat wel het geval en dat begrijpt mijn cliënt nu. Hij stelt dezelfde mensen nu te werk via een interimkantoor. Ze verblijven voortaan in een huis.”