School en handelszaak krijgen inbrekers over de vloer Bart Boterman

25 juni 2019

20u11 3 Oostende Inbrekers hebben toegeslagen in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Vindictivelaan en in een handelszaak op de Groentemarkt in Oostende.

De inbraak in het OLVO werd maandagmorgen door het schoolpersoneel vastgesteld en voltrok zich in het weekend. Volgens de politie werd voornamelijk geld buit gemaakt uit het secretariaat, alsook Chinese dividenden. Op de Groentemarkt stelde een handelszaak dinsdagmorgen een inbraak vast. Het venster bleek ingeslagen en een geldkoffer met 320 euro en een laptop bleken ontvreemd. De politie liet telkens het labo komen om sporen op te nemen en startte een onderzoek. Of beide dossiers aan elkaar zijn gelinkt, is niet duidelijk.