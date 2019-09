Scholen vinden het jammer dat er geen gratis fruit meer wordt gegeven op school (op kosten van de stad) Leen Belpaeme

24 september 2019

15u05 1 Oostende De afschaffing van het project Fruit op School blijft voor beroering zorgen. Volgens sp.a-stadsmakers, de partij die het project twee jaar in het leven riep, zijn er geen duidelijke criteria waarom het project afgeschaft werd en is het zelfs onduidelijk of de scholen wel bevraagd werden. Uit een rondvraag blijkt echter duidelijk dat de scholen wel degelijk hun mening over het project konden geven, maar heel wat directeurs geven wel aan verrast te zijn dat het project niet meer verder werd gezet omdat zij wel positief zijn.

Het project Fruit op School werd door sp.a opgezet om kansarme kinderen de mogelijkheid te geven om meer fruit te eten, dit in het kader van Kansen voor kinderen. Begin dit jaar besliste het nieuwe stadsbestuur echter dat er geen verder zetting kwam van het project. Daarbij haalde schepen Natacha Waldmann aan dat “14 Oostendse basisscholen het project ‘Fruit op School’ een onvoldoende geven”. Nancy Bourgoignie wilde graag de documenten opvragen waar dit op gebaseerd is. Daarop antwoordde de schepen dat er geen rechtstreekse bevraging is gebeurd. De oppositie stelde zich daar vragen bij omdat volgens de partij heel wat directeurs ook uit de lucht vielen toen ze dat hoorden. Wij belden eens rond naar de scholen zelf en kregen een genuanceerd antwoord. Zo geven de meeste scholen aan dat ze wel een evaluatie hebben ingevuld of opmerkingen hebben doorgegeven aan het stadsbestuur. Diezelfde scholen zijn echter wel verrast dat het project als negatief werd beoordeeld omdat zij wel uitermate positief zijn. De door ons bevraagde scholen vinden het zelfs jammer dat het project is verdwenen. “We waren heel positief over het project. Veel kansarme kinderen konden zo vier keer fruit eten. Ik betreur dat het afgeschaft werd, het was zeker een meerwaarde, maar ik begrijp dat er misschien andere prioriteiten zijn.” Nog een andere directeur vond het een mooie tegemoetkoming naar de kinderen toe. Nog een andere school vond het een goede manier om kinderen een gezonde levensstijl aan te leren. Eén directeur vond het ook jammer, maar gaf toe zijn bedenkingen te hebben bij de betaalbaarheid en of het structureel haalbaar was om het project te behouden.

Volgens schepen Natacha Waldmann werden alle scholen bevraagd over alle projecten in het kader van onderwijs in Oostende. 24 bassischolen hebben een formulier ingevuld. Per project werd een document opgesteld. “We hebben het dus niet rechtstreeks bevraagd, maar het kwam wel aan bod in een algemene bevraging. Veel scholen hebben bedenkingen geuit. Een school vroeg zich af of dit wel de opdracht van de stad was om fruit aan te leveren. Anderen hadden zelf een project dat doorkruist werd door dit project. Een aantal hadden vragen rond duurzaamheid omdat er heel wat afval bij kwam kijken. We zien nu ook dat enkele scholen het heft in eigen handen nemen. Leefschool De Vlieger biedt nu ook fruit aan, maar vraagt hier een bijdrage voor aan de ouders. Deze prijs ligt lager dan als ouders zelf fruit zouden kopen.”