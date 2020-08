Scholen maken zich op voor nieuw schooljaar: “Simpele coronamaatregelen en véél herhaling van leerstof” Leen Belpaeme

28 augustus 2020

18u33 0 Oostende Alle scholen waren afgelopen week al volop bezig om zich voor te bereiden op de start van het nieuwe schooljaar. In Petrus en Paulus West ligt de nadruk straks meer dan ooit op herhaling van de leerstof van vorig jaar. “We gaan na hoe groot de leerachterstand is en bekijken wie extra begeleiding nodig heeft” , klinkt het bij directeur Frank Travers.

In Petrus en Paulus West volgen dit jaar 550 leerlingen school in het voltijds onderwijs, 120 in het deeltijds onderwijs en 60 in de OKAN-klassen. Eind vorig schooljaar waren de schema’s zo opgesteld dat er slechts 150 leerlingen op hetzelfde moment aanwezig waren op school. Het is dus de eerste keer dat alle leerlingen weer samen op school zullen zijn sinds de start van de coronacrisis in maart. Dat vergt enige voorbereiding, vertellen directeur Frank Travers en adjunct-directeur Christophe De Zutter. “We hebben in juni gemerkt dat de leerlingen al behoorlijk geconditioneerd zijn. Ze houden zich spontaan aan de maatregelen. Enkel de pauzes zijn een uitdaging en dan moet je wel eens vragen om afstand te houden. Ook voor en na school durven ze wel eens samenkomen aan de schoolpoort. Voor de rest houden we het simpel. Binnen de gebouwen moeten leerlingen een mondmasker dragen, op de speelplaats moet dat niet. We hanteren een beetje dezelfde regels als in de maatschappij. Daarnaast is er veel aandacht voor handhygiëne, met in elk lokaal handgels. Leerlingen moeten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van het lokaal. Dat maakt het ook gemakkelijker om de installaties te ontsmetten in de praktijklokalen”, aldus algemeen directeur Frank Travers.

Extra herhaling

De school heeft ook geleerd uit de lockdown. “We hebben gezien dat leerlingen in de eerste graad vaak ook basisvaardigheden misten om te werken met een pc. Elke leerling zal daarom nu een chromebook (een type laptop, nvdr.) moeten gebruiken en we zetten extra in op het aanleren van die vaardigheden. Als er dan opnieuw een lockdown komt zijn we ook voorbereid.” Bij de start van het schooljaar zullen leerkrachten extra inzetten op het herhalen van leerstof. Daarbij wordt ook bekeken welke leerlingen een leerachterstand hebben. “We houden extra klassenraden in de derde week en bekijken wie extra begeleiding nodig heeft.”

Voor de lagere scholen verandert er op zich niet veel in vergelijking met juni. “We stonden al redelijk ver in het aanpassen van onze organisatie aan corona. We gaan daar nu gewoon mee verder. We zijn vooral zo blij dat iedereen mag terugkomen”, vertelt directeur An Pottier van GO basisschool Hendrik Conscience. Er komen wel veel vragen van ouders. “Ze hebben vooral heel wat praktische vragen over warme maaltijden of opvang. Ik merk dat ouders ook heel blij zijn dat het leven weer wat normaal kan verlopen. De opvang was een van de eerste zaken die wegvielen door corona, maar dat was heel moeilijk voor mensen die voltijds werken. Ze zijn dus vooral blij dat de regelmaat terugkomt met de nodige duidelijkheid en structuur.” De directeur is niet bang voor strengere coronamaatregelen. “We moeten vooral doen wat we in het onderwijs heel goed kunnen en dat is flexibel zijn. Elke dag dat een kind voltijds naar school kan, is een gewonnen dag. Het heeft geen zin om onze kop te laten hangen, we zullen er nu 300 procent voor gaan.”