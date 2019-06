Scholeksters en kokmeeuwen stellen het goed na beruchte ‘Spuikom-incident’ Timmy Van Assche

20 juni 2019

19u31 1 Oostende Goed nieuws vanuit het Vogelopvangcentrum. Daar gaat de gezondheid van vijf jonge kokmeeuwen en twee scholeksters de goeie kant op.

Eind mei zwommen twee kwajongens naar een broedeiland in de Spuikom. Daar begonnen ze te gooien en te spelen met eieren en kuikentjes van zeevogels, waaronder kokmeeuwen. Toen de jongens terugkeerden met enkele eieren en kuikens, riep een buurtbewoner hen een halt toe en kon het Vogelopvangcentrum gecontacteerd worden. Uiteindelijk werden vijf jonge kokmeeuwen gered. Als bij wonder kwamen een tijdje later ook nog twee scholeksters uit hun ei gekropen. “Ze doen het allemaal goed”, laat het Vogelopvangcentrum nu weten. “Ze zullen hier blijven tot ze groot genoeg zijn om vrijgelaten te worden.” Het opvangcentrum doet meteen ook een oproep om de vogeltjes te steunen. “Met een kleine gift kunnen we hen blijvend van lekkere vis en insecten voorzien.” Alle info: www.vogelopvangcentrum.be.