Exclusief voor abonnees Schipper (37) sterft nadat hij met heftruck in Visserijdok rijdt: “Onwezenlijk. Andy was in februari nog gehuwd en was de gelukkigste man op aarde” Bart Boterman

06 mei 2020

16u19 1 Oostende De Oostendse visserijwereld krijgt opnieuw een zware klap te verwerken. Andy Loyen (37), schipper van de O.191 Romy, is woensdagmiddag gestorven na een noodlottig ongeval met een heftruck op de Hendrik Baelskaai. “Andy is in februari nog maar gehuwd in de Filipijnen en was de gelukkigste man op aarde. Het is onwezenlijk”, vertelt zijn zwaar aangeslagen zus Tamara. “Hij was als een zoon voor ons”, reageert Christel Dewaele, al 16 jaar zijn bazin. Andy wordt omschreven als een van de beste vissers van Oostende én een levensgenieter.

Andy Loyen was woensdagmiddag met een heftruck visnetten aan het verslepen op de Hendrik Baelskaai. Om ongekende reden reed de heftruck plots achterwaarts het Visserijdok in. Een collega-visser kwam Andy net begroeten en zag het ongeval gebeuren. De hulpdiensten rukten massaal uit. Onderweg hield de brandweer een telescopische kraan van Noordzee Kranen tegen en gaven ze het bevel om te volgen. Duikers sprongen het water in en lokaliseerden de heftruck. Ook Andy werd gevonden, maar hij lag op de bodem met het been gekneld onder de heftruck. De telescopische kraan liftte het voertuig omhoog en Andy werd bevrijd, maar hij lag toen al een half uur onder water. De man werd een uur lang gereanimeerd op de kaai, maar dat bleek uiteindelijk tevergeefs.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen