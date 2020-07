Schip dreigt even te zinken in Oostendse jachthaven Siebe De Voogt Bart Boterman

19 juli 2020

23u14 4 Oostende In de RYCO-jachthaven in Oostende dreigde zondagavond een 15 meter lang schip te zinken. De brandweer heeft de situatie intussen onder controle.

De Oostendse brandweer werd rond 22 uur in allerijl naar de RYCO-jachthaven geroepen. Een 15 meter lang schip, een Geosurveyor, maakte water en dreigde te zinken. Duikers stelden een gat vast in de romp van het vaartuig. Met de nodige pompen probeerde de brandweer te voorkomen dat het schip zou zinken. Met succes, want na een klein uurtje was de situatie onder controle. “Men gaat nu bekijken hoe het gat kan gedicht worden”, zegt Peter De Clerck, diensthoofd van de scheepvaartpolitie in Oostende. “Hoe het daar gekomen is, is niet duidelijk. Het schip lag gewoon aan de kade toen het water maakte.”