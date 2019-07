Schilderachtige foto’s laten je mijmeren tijdens een wandeling op de zeedijk Leen Belpaeme

18 juli 2019

18u02 0 Oostende Nog tot 4 augustus kan je in de Nieuwe Gaanderijen de foto’s bewonderen van de Franse fotograaf Pierre Moreau.

De foto’s tonen de grootsheid van de zee en de natuur in relatie met de nietigheid van de mens. Elke schilderachtige foto wordt begeleid door een passend gedicht van Isabelle Bielecki, vertaald door Georgie Bastin. Pierre Moreau volgde vanaf 1960 tegelijkertijd les in zowel het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel als aan de Nationale School voor Beeldende Kunsten van Cambre waar hij in 1964 afstudeerde. Sinds de tentoonstelling ‘The shelter forIfs’ in 2006, zijn mens en natuur zijn hoofdonderwerpen geworden. Hij exposeerde al in Brussel, Aarlen, Namen, Louvain-la-Neuve, Maastricht, Montélimar, Straatsburg, Moskou en Tokio. “De foto’s van Pierre Moreau bewandelen de grens van de schilderkunst”, zegt schepen Bart Plasschaert. “Ze nodigen ons uit om te dromen en te mijmeren.”