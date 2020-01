Schepencollege keurt nieuwbouwproject ILVO en VLIZ goed Leen Belpaeme

28 januari 2020

17u46 0 Oostende Het schepencollege heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de bouw van de nieuwe Campus ‘InnovOcean’ voor het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). De nieuwbouw in de Ankerstraat wordt het thuis van beide onderzoeksinstellingen.

Zowel het ILVO als het VLIZ kampten met een huisvestingsprobleem. Het was dan ook aangewezen dat beide instellingen zouden samenwerken op de huidige locatie van het ILVO. Er werd weliswaar gekozen voor een volledig nieuw gebouw. Het gebouw, gefinancierd door de Vlaamse Overheid, zal een belangrijke functie hebben als congrescentrum, bibliotheek en archief. Het gebouw moet een landmark worden. “De uitsnijding van het overdekte dakterras op de bovenste verdieping van de kantoortoren is opvallend. Het biedt een prachtig uitzicht over de stad en de nieuwe ontwikkelingen op de Oosteroever. De gevel krijgt een blauwe glasmozaïek en zal de natuurelementen weerspiegelen. Zoals de architect het omschrijft zal het gebouw de poëzie van de wind, water, zon en wolken reflecteren”, omschrijft schepen Kurt Claeys.

Duurzaamheid prioriteit

Zowel het VLIZ als het ILVO hebben een nauwe band met natuur en klimaat. Het was vanzelfsprekend dat duurzaamheid een prioriteit was. Het gebouw is ‘Bijna Energie neutraal’ (BEN). Er is ook extra aandacht voor flexibiliteit, water(her)gebruik, integratie van daglicht en integrale toegankelijkheid. “De aanwezigheid van beide internationaal gerenommeerde instellingen zet Oostende op de kaart van het marien onderzoek. Met deze nieuwbouw wordt hun aanwezigheid in onze stad verankerd”, besluit Kurt Claeys.