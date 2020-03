Schepen Waldmann krijgt inbrekers over de vloer: 3 fietsen gestolen Timmy Van Assche

21 maart 2020

15u35 0 Oostende Vrijdagavond werd bij schepen Natacha Waldmann (Groen) en haar gezin ingebroken. Dieven gingen er aan de haal met drie fietsen. De schepen doet een oproep aan inwoners om ogen open te houden.

Uit de garage van Waldmann in de wijk Mariakerke werden drie fietsen gestolen: de koers- en stadsfiets van haar zoon en ook de elektrische fiets van de schepen zelf. “De zwarte elektrische fiets is gemerkt, de groene koersfiets heeft ook de naam van mijn zoon erin gegraveerd”, zegt de schepen. “Hij is er het hart van in. Die koersfiets was namelijk een cadeau van zijn Groeifeest.” De schepen hoopt dat inwoners mee de ogen geopend houden en verspreide al een boodschap op sociale media. “Dat heeft namelijk voorheen al eens geholpen."