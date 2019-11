Schenk een maaltijd en win een kunstwerk Leen Belpaeme

24 november 2019

15u02 0 Oostende De Kunstacademie aan Zee steunt dit jaar Warm Oostende en vzw Lichtbaken. Wie een week eten schenkt door een maaltijdkaart van vijf maaltijden aan te kopen voor tien euro maakt kans op een kunstwerk.

De Oostendse vzw Lichtbaken lanceerde een campagne om de strijd tegen armoede aan te gaan. Het roept op om voor amper twee euro een warme maaltijd te schenken aan Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben. De actie wordt ondersteund door een uniek fotoboek van fotograaf Nick Decombel met bijzondere portretten van bekende Oostendenaars. “Als Kunstacademie aan Zee proberen we ook binnen onze werking gezinnen met minder middelen kansen te bieden en dragen dit initiatief dan ook een warm hart toe. We hopen dit jaar met onze leerkrachten, leerlingen en ouders een duwtje te kunnen geven in de juiste richting”, zegt directeur Peter Defurne. “Zoals jullie al wel weten, werken in de Kunstacademie heel wat interessante kunstenaars. Als teken van hun sociaal engagement en hun betrokkenheid bij de actie schenken verschillende leerkrachten een werk ten voordele van Warm Oostende. Wie een week eten schenkt door onze maaltijdkaart van vijf maaltijden voor tien euro te kopen, maakt kans op een van deze werkjes.”

De maaltijdkaarten zijn te koop in het secretariaat. De werken zullen uitgeloot worden op vrijdag 20 december door een onschuldige kinderhand. Tot aan de kerstvakantie zijn er ook enkele kleine acties en zullen collectebussen verspreid worden over de Kunstacademie.