Scheepsbemanning Deme kan tijdelijk overnachten in drijvend hotelschip door reisverbod Leen Belpaeme

08 april 2020

Deme heeft een drijvend hotelschip vanuit Bremerhaven naar Oostende gebracht om de bemanning van hun schepen comfortabel te laten overnachten.

Sinds de coronacrisis is een reisverbod van kracht. Dit geldt ook voor werknemers die op schepen werken. De bedoeling van dit drijvend hotelschip of een floatel is om de bemanning en het personeel werkzaam voor Deme op de offshore windparken voor de Belgische en Nederlandse kust, hierop te laten verblijven. Dit om de maatregelen op te vangen betreffende beperkingen van reizen. Het schip heeft 220 cabines aan boord.

Er wordt verwacht dat het schip een tweetal maanden in de haven van Oostende zal liggen. In haar kielzog zullen eind april alvast de Deme-schepen Flintstone, Livingstone en Innovation de haven van Oostende aanlopen om een bemanningswissel te organiseren. De huidige bemanning en het personeel zal dan van het floatel Kalmar gebruik maken. Deze operatie is gebeurd in samenspraak met de immigratiediensten, Port Health, Saniport en de havenkapiteinsdienst van Haven Oostende.