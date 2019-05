Schandalig: kwajongens zwemmen naar broedeiland in Spuikom en gooien met kuikentjes en eieren Timmy Van Assche

29 mei 2019

14u54 124 Oostende Twee jongens hebben lelijk huisgehouden op een broedeiland in de Spuikom. Ze gooiden er met verschillende kuikentjes en eieren van broedende kokmeeuwen. Op dit ogenblik ontfermt het Vogelopvangcentrum (VOC) zich over vijf geredde kuikens. “We doen een oproep om enerzijds de daders te vinden en anderzijds de zeevogels met rust te laten”, zegt Claude Velter van het VOC.

In de Spuikom, nabij de Oesterput, liggen vier broedeilanden die de thuis zijn van zowel kleine kokmeeuwen – niet te verwarren met de grote zilvermeeuw, die al eens overlast veroorzaakt – en visdieven, familie van de sternen. Het is zelfs de grootste broedkolonie aan onze kust. Er verblijven ongeveer honderd koppeltjes kokmeeuwen, tweehonderd meeuwenkuikens en nog eens tweehonderd koppels visdieven. Op dit moment zijn de eitjes van het kokmeeuwen volop aan het uitkomen. Maar wat er zich onlangs afspeelde op de broedeilanden, is hallucinant.

Paniek

“Twee kwajongens zwommen van aan de oever van de Spuikom naar een broedeiland, zo’n twintig meter verder”, vertelt Claude Velter, coördinator van het Vogelopvangcentrum. “Daar zijn ze beginnen spelen en gooien met kokmeeuwkuikentjes en eieren. De hele vogelkolonie was in volle paniek. Koppeltjes en hun kuikens vlogen alle kanten uit en families werden uit elkaar gerukt. De jongens namen zelfs twee kuikens en twee eieren mee, maar toen een passant hen probeerde te stoppen, lieten ze de dieren achter en liepen ze weg.” Daarop werd het Vogelopvangcentrum gecontacteerd.

Overleven

“De eieren waren gebarsten en konden niet meer gered worden”, vervolgt Velter. “Toen we met de twee kuikentjes bij ons opvangcentrum aankwamen, was hier een buurtbewoner aangekomen met nog eens drie kuikens. De vijf vogels hebben geluk gehad: dankzij hun flexibele botten en donsjes kunnen ze best tegen een stootje. De kuikens zijn amper twee dagen oud, ze hebben zelfs nog hun eitand om de eierschaal open te breken. Ze zullen meer dan waarschijnlijk overleven. We kunnen ze evenwel niet herenigen met hun ouders, omdat het onmogelijk is om het exacte ouderkoppel terug te vinden. En wellicht zijn er nabij de broedeilanden ook kuikens verdronken en eieren vertrappeld. Dit is een regelrechte schande. Wie doet nu zoiets en waarom?”

De visdieven zijn nog volop aan het broeden en van hen zijn er nog geen eieren uitgekomen. Wellicht zijn er ook eieren van de visdieven gesneuveld. Het VOC roept getuigen op om bij de politie melding te maken van het incident om alsnog de daders te vatten. “We hebben alvast de Vlaamse gemeenschap op de hoogte gesteld.”

Oproep

Toch is het niet de eerste keer dat de broedkolonies worden verstoord. “Maar al te vaak laten baasjes hun honden spelen in het ondiepe water tussen de oever en de eilanden. Ze gooien er met een stok of bal en laten er hun hond achteraan hollen. Maar de vogels zien het water als hun grens en panikeren meteen als iets of iemand probeert over te steken. We doen dan ook een oproep aan hondeneigenaars om de dieren er niet te laten zwemmen of spelen. De kokmeeuwen en visdieven staan op de rode lijst van kwetsbare soorten en we moeten hen absoluut met rust laten”, besluit Velter. “Hoe we dergelijke incidenten kunnen voorkomen? Het water tussen de eilanden en oever is ondiep. De eilanden zijn niet afgeschermd, maar het zou absurd zij om er een omheining rond te zetten omwille van twee gasten die hun verstand niet gebruiken.” Het opvangcentrum bestaat dit jaar 35 jaar en vangt jaarlijks 4.000 dieren op.