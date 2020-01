Schaakclub van ontmoetingscentrum De Blomme krijgt schaakborden voor blinden Leen Belpaeme

14u45 0 Oostende Oostende kocht 10 schaakborden aan voor mensen met een visuele beperking. Hiermee wil schepen Hina Bhatti de toegankelijkheid en participatie van alle Oostendenaren aan het verenigingsleven verhogen. De schaakborden werden overhandigd aan schaakclub Pion 68, die samenkomt in OC De Blomme.

De vraag kwam van de schaakclub Pion 68. “Er zijn enkele leden die slechtziend zijn en één iemand die blind is. Ze komen op maandagmiddag en dinsdagavond samen om te schaken. Om iedereen volwaardig en zelfstandig te laten deelnemen zijn de schaakborden voor mensen met een verminderd zicht zeker welkom”, zegt schepen van Ontmoetingscentra Maxim Donck. Hij klopte daarvoor aan bij zijn collega die verantwoordelijk is voor toegankelijkheid. “We hebben in eerste instantie tien schaakborden aangekocht met een waarde van 40 euro”, zegt schepen Hina Bhatti. “Met de ontmoetingscentra willen we alle mensen bereiken, ook zij die door een beperking het iets minder makkelijk hebben. We zullen de borden hier testen en we kunnen dan kijken of een uitbreiding nodig is naar andere ontmoetingscentra.” De schaakborden zijn aangepast omdat ze voelbaar zijn. De zwarte velden liggen iets hoger dan de witte velden en de speelstukken hebben onderaan een pinnetje waarmee ze vastzitten op het veld. De zwarte schaakstukken hebben bovenaan ook een kleine punt.