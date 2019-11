Savarin is enige Oostendse stijger in Gault&Millau Leen Belpaeme

04 november 2019

17u08 4 Oostende Vorig jaar mocht Oostende nog vier nieuwkomers verwelkomen in de Gault&Millau. Dat was goed nieuws voor de stad nadat er heel wat inspanningen geleverd werden om het niveau culinair te verhogen. Dit jaar valt de 21 (Vingt-et-Un) terug af. De meeste restaurants konden hun score behouden, enkel Savarin doet het beter dan vorig jaar. Marina krijgt opnieuw de hoogste score met 14/20.

Thierry Debal en Annick Dayer namen in december 2017 het bekende restaurant op de zeedijk van Oostende, de Savarin over. De nieuwe wind werd vorig jaar al beloond met een vermelding in de gids en het restaurant kreeg nu ook, als enige in Oostende, een extra punt. “We zijn daar zeker tevreden mee”, zegt Thierry Debal. “Het belangrijkste is dat we vermeld worden en dat er een positieve evolutie is. We zijn blij dat we een groeipad kunnen voorleggen en hopelijk komt er volgend jaar nog een punt bij.” Thierry en Annick zijn dan ook ambitieus. “We hebben op structureel vlak nu de juiste mensen aan boord. We doen veel moeite om een totaalbelevenis te creëren met onder meer onze wijnkamer. Daar plukken we nu de vruchten van.” De Savarin was jarenlang een culinaire hoogvlieger maar dat was vlak voor de overname minder het geval. “We hebben dat eigenlijk onderschat. Wij hebben de Savarin altijd gezien als een referentie op culinair vlak, maar dat was de laatste jaren minder het geval. We zijn er in twee jaar stilaan in geslaagd om dat imago weg te werken. De mensen kennen ons weer als de betere zaak.”

Hoe verklaren de uitbaters zelf de stijging? “Het is niet zo moeilijk, zolang je een ambitieuze houding hebt. Elke dag zijn we bezig met hoe we het beter kunnen doen. Mijn vrouw en ik doen het management zelf met een chef in dienst. We zijn er elke dag bij betrokken. Zo steken we veel aandacht aan het ontvangst van de klanten. Het geheel moet kloppen.”

Naast de Savarin staan ook Marina (14/20), Storm (13,5/20), Mange Tout (13/20), Bistro Mathilda (13/20) en Chez Paulette (12/20) in de gids.

