Sandra Bekkari werkt mee aan kookboek voor ouders van kankerpatiëntjes: “Gezonde voeding is zeker voor hen van levensbelang” Leen Belpaeme

07 november 2019

18u59 0 Oostende Kinderen met kanker moeten een ‘kiemarm’ dieet volgen, en dat heeft verregaande gevolgen voor het hele gezin. Om hen te ondersteunen, heeft de vzw SuperKrachtig Lekker nu - samen met Sandra Bekkari - een kookboek met heel wat tips en lekkere gerechten gemaakt. ‘Good food voor kleine en grote superhelden’ zal gratis meegegeven worden aan alle kankerpatiëntjes in België en ook te koop zijn. “Als je te horen krijgt dat je kind kan sterven, is elk probleem er één te veel”, zeggen de initiatiefneemsters.

Bij een behandeling met chemotherapie hebben patiënten minder weerstand en kunnen ze dus gemakkelijker infecties en voedselbesmettingen oplopen. Patiënten krijgen daarom een strikt dieet opgelegd. De lijst met zaken waar ze op moeten letten, is verschrikkelijk lang. Dat is ook wat Kim Milants uit Kortrijk heeft ondervonden. Zij richtte in het voorjaar de vzw SuperKrachtig Lekker op, samen met Sandra Bekkari, Stefanie Van Eeckhout en Liesbeth Benoit, om meer aandacht te besteden aan gezonde voeding bij kankerpatiëntjes. “Wanneer je vecht voor je leven, is voeding geen bijkomstigheid. Voor een gezond kind is het al belangrijk om de nodige voedingsstoffen en vitamines binnen te krijgen, voor een kind met kanker is dat niet minder waar”, vertelt Kim, die uit ervaring spreekt. Haar dochter Jasmijn heeft twee jaar gestreden tegen leukemie.

Samen met Sandra Bekkari hebben de vrouwen nu een kookboek samengesteld om gezinnen concreet op weg te helpen. “Als je de diagnose krijgt, wordt er ook een lang medisch document meegegeven met wat je kind allemaal niet meer mag eten. Zo’n lijst is echt angstaanjagend. Zo durfden mijn plusmama en schoonmama in eerste instantie niet koken voor Jasmijn, omdat ze bang waren om iets verkeerd te doen. Koken en eten zijn nochtans een belangrijke aangelegenheid in onze familie. Wij hebben geprobeerd om de rollen om te draaien. In plaats van te zeggen wat allemaal niet mag, willen we inspiratie geven wat ouders wel allemaal kunnen klaarmaken. We willen op die manier de lijdensweg voor het gezin verkleinen. Als je te horen krijgt dat je kind kan sterven is elk probleem er eigenlijk één te veel”, vertelt Kim.

Kruiden meekoken

In het boek staan 35 kiemarme recepten. “Het verschil zit in kleine dingen. Zo moeten kruiden meegekookt worden in het gerecht anders kunnen er nog kiemen inzitten. Ook fruit zoals aardbeien mogen ze niet eten, maar als ze uit de diepvriezer gehaald worden, kan het wel. Zo staan er lekkere smoothies in het boek, met dien verstande dat de stukjes fruit uit de diepvriezer moeten komen.”

‘Good food voor kleine en grote superhelden’ zal te koop worden aangeboden bij Standaard Boekhandel. “Het is voor iedereen interessant om te gebruiken, ook als je niet per se kiemarm moet eten. En zo steun je meteen de superhelden die vechten tegen kanker. Want met de opbrengst van de verkoop kunnen we de boeken gratis verdelen. Elk kind met kanker heeft recht op een gratis exemplaar. In eerste instantie zullen we ze verdelen via de kinderkankerafdelingen, maar mensen die in zo’n situatie zitten, kunnen ons ook mailen naar info@superkrachtlekker.com. Per jaar krijgen 350 kinderen de diagnose kanker. Omdat we ook kinderen met andere levensbedreigende ziektes willen helpen, rekenen we op zo’n 2.500 boeken in twee jaar dat we gratis willen verdelen.”