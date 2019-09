Sandra Bekkari en Bent Van Looy over mode in Oostende: “Aangenaam verrast over het aanbod” Leen Belpaeme

12 september 2019

12u17 1 Oostende Komend weekend staat helemaal in teken van #ModeinOostende. Het evenement is een vaste waarde in de stad. Voor Sandra Bekkari was het een ideale aanleiding om nog eens op ontdekking te gaan langs Oostendse winkels. “Ik moet dit vaker doen, ik heb leuke zaken ontdekt.” Bent Van Looy is één van de drie ambassadeurs van het evenement. “Ik ga graag shoppen. Ik heb gehoord dat de meeste mannen dat niet graag doen, maar ik weet niet waarom.”

Waar kan je een modeweekend beter inzetten dan een zaal met 1.300 vrouwen? Dat dachten ze bij Toerisme Oostende ook en daarom lieten ze een modeshow met kledingstukken van 20 Oostendse modewinkels los op de Ladies Night van Filmfestival Oostende.

Ontdekken

Sandra Bekkari dompelde zich als gastvrouw van de Ladies Night al eens onder in de Oostendse modewinkels. “Het is me opgevallen wat voor een ruim aanbod er is. Er zijn heel wat verschillende stijlen, waardoor iedereen wel zijn gading kan vinden. Ik ben afkomstig van Oostende en ik ben hier vaak, maar toch heb ik zelf nog enkele ontdekkingen gedaan door eens rustig te tijd te nemen en op ontdekking te gaan. Ik moet dat eens vaker doen”, lacht Bekkari. Eén van die winkels is Ensor 14. “Ik kende de Ensorgalerij wel, maar dan vooral door de garnaalkroketten. Door nu eens tijd te nemen en verschillende stukken te passen, was ik aangenaam verrast.”

Bent Van Looy is samen met Olga en Ella Leyers het gezicht van deze editie van #ModeinOostende. “Ik ben een enorme nerd als ik ga winkelen. Ik let op heel wat details. Ik let erop dat de rol van de kraag precies goed zit. Ik kijk ook naar het verhaal van de merken en de geschiedenis en de selectie in de winkel. Modeboetieks zijn enorm belangrijk voor een stad. In heel wat steden verdwijnt de detailhandel, maar dan zuig je ook het leven weg uit de stad.”

Verwennen

Tijdens het modeweekend zorgen de winkels alvast voor extra leven in de stad. Alle deelnemende winkels verwennen hun klanten tijdens het modieuze weekend. Van een lekker glaasje bubbels, stylingadvies, dj’s, modeshows, kortingen tot leuke goodie bags. Er werd een divers aanbod van 33 winkels geselecteerd van modewinkels tot hippe designwinkels, kinderwinkels, een brillenwinkel of een concept store met een combinatie van design en planten. De ambassadeurs van #ModeinOostende zullen het ganse weekend aanwezig zijn in de winkelstraten.

De favorieten van Sandra Bekkari

Wat is je favoriete kledingstuk?

“Een broekpak. Ik vind dat gewoon heel erg mooi. Ik heb wel niet één stijl. Ik voel me ook goed in een jurk of gewoon een jeans met een mooie trui.”

Welk kledingstuk mag terug in de mode komen?

“Ik vind een korte schotse rok met een panty en bottines wel iets hebben. Ik heb dat als 18-jarige heel veel gedragen. Misschien moet ik het opnieuw introduceren? Ik vind een rokje met iets stoer bij altijd wel leuk. Die combinatie van twee stijlen spreekt me wel aan.”

De favorieten van Bent Van Looy

Wat is je favoriete kledingstuk?

“Ik heb niet één favoriet. Elk kledingstuk geeft me een ander gevoel. Ik voel me helemaal anders als ik hier nu sta in een kostuum, dan als ik morgen in een legervest op straat wandel. De kleren kleuren je dag en hoe je door de stad wandelt.”

Welk kledingstuk mag terug in de mode komen?

“De beste dingen blijven altijd in de mode. Het is goed om altijd enkele klassiekers in je kast te hangen hebben. Je moet daar echt in investeren en dan gaan die stukken gemakkelijk tien jaar mee. Aan elk kledingstuk hangt na verloop van tijd dan ook een verhaal vast. Dat maakt het leuk. Ik ben voorstander om minder te kopen, maar vooral beter.”