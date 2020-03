Samenwerking met sociale partners moet voedselvoorraad en medische hulp garanderen tijdens coronacrisis Timmy Van Assche

27 maart 2020

14u28 2 Oostende Oostende zal haar samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en verschillende vrijwilligersorganisaties versterken tijdens deze coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld over een netwerk voor voedselbedeling en medische hulp dankzij vrijwillige artsen.

In sommige steden zijn een aantal voedselpunten tijdelijk gesloten, maar in Oostende nam de sociale kruidenier Antenne het voortouw in een gecoördineerde voedselbedeling . “Samen met drie ander partners is een netwerk van vier voedselverdeelpunten geopend voor kwetsbare doelgroepen. Sociale kruidenier Antenne is daar één van. De drie andere partners hebben elk ook een voedselverdeelpunt: het Inloopcentrum van het CAW en de vzw’s ColSol en Lichtbaken”, laat schepen Natacha Waldmann (Groen) verstaan. “Mensen die in kansarmoede leven, hebben het namelijk extra moeilijk in deze periode. Op vandaag heeft de Antenne 900 actieve klanten. Dit zijn burgers die geregeld van het aanbod gebruik maken, onder wie ook 353 kinderen. De mensen die een beroep doen op de Antenne zijn vaak degene die het snelst geraakt worden door de economisch gevolgen van een crisis. Zo gaven een aantal klanten al aan dat ze door de coronacrisis recent hun interimwerk kwijtspeelden.”

Voldoende voedselvoorraad

Volgens het stadsbestuur werden “drama’s vermeden” door de samenwerking met de verschillende partners. “Niemand in Oostende komt zonder voedsel te vallen”, stelt Waldmann verder. “De Antenne regelde de voorbije week proactief ook voldoende voorraad: 3.000 kilogram droge voeding via de voedselbank en 800 kilogram vlees via fabrikant Westvlees.” De stad wijst ook naar de Sociale Noodlijn 0800/18.400 en socialenoodlijn@oostende.be voor hulpvragen of doorverwijzing naar de mogelijke afhaalpunten. “Los daarvan probeert elke partner ook zelf via de eigen kanalen mensen te bereiken met een nood aan extra voedselhulp.”

Vrijwillige artsen

In samenwerking met Dokters van de Wereld, straathoekwerk en de daklozenwerking, staat het CAW ook mensen bij met medische problemen. “Dit is complementair met de werking van de stad. Wie ziek is, wordt in contact gebracht met het bestaande netwerk van huisdokters, het tijdelijke triagepunt en indien nodig de Oostendse ziekenhuizen", geeft Waldmann nog mee. “Via de nachtopvang en het straathoekwerk kunnen mensen ‘s avonds en ‘s morgens ook terecht bij vrijwillige dokters voor een telefonische consultatie en een eventuele doorverwijzing naar het triagepunt, in situaties waar geen huisarts beschikbaar is. Mensen die niet terechtkunnen bij de reguliere gezondheidszorg, kunnen ook hiervoor terecht bij de Sociale Noodlijn.”