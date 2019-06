Sabine Friederichs stopt als gemeenteraadslid voor Open VLD Leen Belpaeme

20 juni 2019

Sabine Friederichs, gemeenteraadslid voor Open Vld Oostende, zegt de politiek vaarwel. De gemeenteraad van juni zal de laatste van haar politieke loopbaan zijn.

Sabine Friederichs is een gevestigde waarde bij de Oostendse liberalen. Ze kreeg het liberalisme dan ook met de paplepel ingegeven van haar vader, Marcel Friederichs. Na 15 jaar neemt ze nu afscheid van de politiek. “Sabine is geen tafelspringer, maar ze heeft zich wel jarenlang ingezet voor heel wat belangrijke dossiers in onze stad. Horeca en cultuur zijn haar stokpaardjes. We zien haar met pijn in het hart vertrekken om zich toe te leggen op haar grote passie: kunst”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

In de toekomst zal Sabine Friederichs zich focussen op LATUVU, een kunstproject dat ze samen met haar partner opgestart heeft in de Languedoc. In dit project werken ze met Belgische en internationale kunstenaars met tentoonstellingen, artiesten in residentie. De connectie met Oostende is nooit veraf, ze zal binnenkort onder de vlag van LATUVU het project ‘Empty Room’ opstarten. “Ik heb mij 15 jaar lang ingezet om de liberale waarden in onze stad te verdedigen. Als ondervoorzitter van de Grote Post heb ik het cultuurcentrum mee helpen groeien. Ik blijf geloven in mijn droom om Oostende op de kaart te zetten als cultuurstad bij uitstek en opnieuw de Europaprijs voor hedendaagse kunst in te richten”, vertelt Friederichs.