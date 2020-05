Rustige start in de Oostendse winkelstraten Leen Belpaeme

11 mei 2020

12u49 17 Oostende De heropening van de handelszaken heeft in de Oostendse winkelstraten geen overrompeling met zich meegebracht. Alleen bij de telecomwinkels stond een rij wachtenden. Het circulatieplan is even wennen, maar de stewards wijzen iedereen op de regels.

Winkelen in Oostende gaat nu gepaard met mondmaskers, handgels én een circulatieplan. Dat wisten duidelijk nog niet alle shoppers. Zo wilden veel mensen de Kapellestraat bereiken via een zijstraat, maar zowel de Ooststraat als de Jozef II-straat werden afgezet met nadars. Geïnteresseerden konden in sommige gevallen dan wel een kijkje nemen naar de winkel die ze wilden bezoeken, ze moesten éérst blokje rond wandelen om er effectief te geraken. Door de hevige wind hielden evenwel niet alle hekken stand en ook de extra wasbakken moesten verstevigd worden.

Foutje in systeem

In de Kapellestraat zelf was het maandagmorgen relatief rustig, en dat kon je ook volgen op de digitale borden die aangeven hoe vol de verschillende zones zijn. De percentages waren maandagmorgen weliswaar niet altijd correct. Zo was er op een bepaald moment zogezegd niémand aanwezig in zone 1. “Er werd nog getest met de algoritmes in het systeem. Daardoor kan het inderdaad kloppen dat de percentages niet altijd juist waren. Het is onder meer de bedoeling dat we de cijfers kunnen aanpassen naargelang de gewenste drukte. Als het bijvoorbeeld te druk wordt in het centrum, kunnen we de maximumcapaciteit naar beneden halen, zodat shoppers thuis ontraden worden om naar het centrum af te zakken”, licht schepen Charlotte Verkeyn toe.

Op de meeste winkels gebeurde nog geen stormloop, behalve op alle telecomwinkels. Van Telenet tot Base: overal zagen we een rij wachtenden. Joke en Jelle Hallemeesch, broer en zus uit Bredene, stonden samen aan te schuiven bij Orange. “Ik wil graag een nieuwe smartphone Ik ben vandaag gekomen, omdat ik er wel zin in had en ik had niet echt iets anders te doen”, vertelt Joke. “Ik heb het er wel voor over om even te wachten. Als je online een gsm koopt, moet je twee weken wachten.”

Ze kunnen alle maatregelen goed begrijpen, alleen het eenrichtingsverkeer is wat vervelend, vinden Joke en Jelle. “Je moet nu echt wel een hele omweg maken. Ambetant, maar we begrijpen het wel.”

Kousen nodig

Ook Frans Alain en Karina Bertels konden niet wachten. “Ik had lange broeken nodig en dat online shoppen: ik weet niet hoe dat werkt. We waren ook wel eens nieuwsgierig om te kijken hoe het allemaal verloopt”, zegt Karina. Frans had dan weer kousen nodig. “Het is allemaal goed georganiseerd en het staat mooi aangeduid. We zijn zondag al eens op verkenning geweest om te kijken hoe we moesten we wandelen.”

Stewards

Niet alleen de politie hield maandagmorgen een oogje in het zeil, er waren ook heel wat stewards aanwezig. Zij hadden genoeg werk met het aanspreken van mensen die toch – bewust of onbewust – tegen de richting in wandelen en met het beantwoorden van vragen. “We hebben voor de opstart heel wat stewards ingezet", zegt schepen Charlotte Verkeyn. “We hebben hiervoor technische beambten, die op technische werkloosheid staan, en mensen uit de sociale economie aangesproken. Zij werden uitgebreid gebrieft over hun taak en ik heb vanmorgen gezien dat veel mensen toch vragen hadden. De eerste dagen zijn er redelijk veel stewards present, maar we zullen dit continu evalueren.”