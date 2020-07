Rusthuizen en ziekenhuizen maken zich op voor tweede golf: “Bezoek afschaffen doen we liever niet meer” Leen Belpaeme

24 juli 2020

16u28 0 Oostende Ziekenhuizen en woonzorgcentra bereiden zich volop voor op de tweede coronagolf. Ze zijn dit keer alvast beter gewapend om het virus te bekampen, want nu zijn coronatests en het nodige beschermingsmateriaal wel voorhanden. De grootste uitdaging? Een bezoekregeling uitwerken. Want bezoek volledig verbieden, willen vooral de rusthuizen liever niet doen. “We willen onze bewoners ook mentaal gezond houden”, zegt directeur Connie Depotter van rusthuis ‘t Ponton.

Eerst het goede nieuws. Op dit moment is er in de Oostendse ziekenhuizen slechts één coronapatiënt, terwijl er voorlopig geen werden opgenomen in AZ West in Veurne. Achter de schermen zetten de ziekenhuizen zich ondertussen toch schrap voor een nieuwe piek. “Want al hebben we op dit moment geen coronapatiënten, we hebben wel verschillende positieve tests afgenomen van mensen uit het binnenland die in onze regio op vakantie waren”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen van het AZ West in Veurne. “Het ging echter niet over acute gevallen. Die personen laten zich nu in hun thuisgemeente verzorgen. Ik vermoed dat het binnen één tot twee weken wel alle hens aan dek zal zijn en dat augustus erg druk zal worden. Zes kamers houden we volledig vrij om snel coronapatiënten op te vangen, 24 andere kamers kunnen we in sneltempo vrijmaken. Ik roep de bevolking op om strengere maatregelen te nemen dan de overheid oplegt. Beperk je contacten en draag meer dan ooit een mondmasker.” Hoofdarts Sabine Gerniers van het AZ Damiaan in Oostende treedt Vermeulen bij. “Ik kan die oproep alleen maar steunen. Wij zien hoe ernstig het coronavirus kan toeslaan en weten wat de gevolgen zijn. Alstublieft, vermijd onnodige contacten, want die zijn de grote boosdoener.” Ook in het Damiaanziekenhuis houden ze dus rekening met een zware, tweede coronagolf. “Door de evolutie van de cijfers moeten we erg waakzaam zijn. We kunnen zeer snel schakelen om onze Covid-afdeling weer op te starten. Logistiek zijn we er alvast volledig klaar voor. Vorige week nog hadden we onze bezoekregeling versoepeld maar die draaien we nu al terug.”

Woonzorgcentra

Ook de woonzorgcentra wapenen zich. Zij passen alvast hun bezoekregeling nu aan. “Vanaf zaterdag mag er volgens de nieuwe richtlijnen geen bezoek meer op de kamer. En dat terwijl wij de regels voor die bezoekjes net veel versoepeld hadden. We moeten ons nu opnieuw organiseren om te kunnen werken op afspraak. We sluiten vanaf morgen (zaterdag, nvdr.) daarom ons centrum voor alle bezoekers. We willen een betere regeling dan in mei. Toen was één bezoek per week toegelaten per bewoner. We willen ook meer mogelijkheden bieden om mensen frequenter te zien, want op die manier blijven onze bewoners ook mentaal gezond”, zegt directeur Connie Depotter van woonzorgcentrum ‘t Ponton in Oostende. ’t Ponton wil ook een regeling uitwerken die de komende maanden kan blijven gehanteerd worden. “We voelen aan alles dat het nog maanden zal aanslepen.”

Meer tests

De vrees voor nieuwe besmettingen zit er in bij het personeel, maar tegelijkertijd zijn de woonzorgcentra beter voorzien op een nieuwe uitbraak. “We hopen dat het niet meer zo’n vaart zal lopen. Er zijn nu namelijk meer tests ter beschikking en er is meer beschermingsmateriaal. Als we symptomen opmerken bij een bewoner, dan wordt heel snel een test uitgevoerd. We verlangen natuurlijk naar rustiger vaarwater, maar we beseffen allemaal dat dat er niet in zit.”

Ook Oostends schepen Natacha Waldmann (Groen) wil regelmatig overleg plegen met de dertien Oostendse woonzorgcentra. “We kunnen veel van elkaar opsteken. Tijdens de eerste piek hebben mensen ontdekt wat er werkte. Daardoor zijn we beter voorbereid op de tweede golf. De moeilijkste stap zal zijn om beslissingen te nemen over de bezoekregeling. Geen bezoek heeft een te grote impact op de bewoners. Dat wordt de grootste uitdaging in de nieuwe draaiboeken.”