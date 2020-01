Rusthuisbewoners nemen te veel ‘pilletjes’, en daar willen ze in Oostende iets aan doen Leen Belpaeme

23 januari 2020

17u27 2 Oostende Alle Oostendse woonzorgcentra zullen op een informatiesessie kunnen leren of ze op een juiste manier omgaan met psychofarmaca: geneesmiddelen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen, slaap- en gedragsproblemen. De Vlaamse overheid begeleidt nu al woonzorgcentrum Sint-Elisabeth om te kijken of het ook met minder kan. “Belangrijk, want de bewoners kampen op lange termijn met negatieve neveneffecten", zegt Jo Craeymeersch, directeur van Sint-Elisabeth.

Onderzoek in 76 Belgische woonzorgcentra toont aan dat 79 procent van de bewoners één of meerdere psychofarmaca gebruikte. Van alle bewoners nam namelijk 54 procent slaap- en kalmeermiddelen, 40 procent antidepressiva en 33 procent antipsychotica.

Om woonzorgcentra handvaten aan te reiken om met deze thematiek om te gaan, organiseert het Stedelijk Drugbeleid in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen op 28 januari een informatiesessie voor alle Oostendse woonzorgcentra. WZC Sint-Elisabeth tekende al in op een Vlaams project en is al zes maanden bezig met de oefening.

“We zijn bezig met een traject aan de hand van een draaiboek van het Agentschap Gezond Leven om het aantal medicijnen te verminderen", vertelt directeur Jo Craeymeersch van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth.

We hebben ook de huisartsen aangeschreven om de medicatiefiche van de bewoners die ze begeleiden te overlopen en te kijken of het ook met minder medicatie kan Jo Craeymeersch, directeur van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

“De eerste stap was om een stand van zaken op te maken: welke bewoner neemt wat. Daarna werd er opleiding gegeven: wat zijn psychofarmaca, wat zijn de neveneffecten, wanneer moeten die opgestart worden of zijn er alternatieven bijvoorbeeld rond slaapgedrag. Als derde stap hebben we in een vorming voorzien voor de artsen. We hebben hier 65 bezoekende huisartsen. Het voordeel is dat bewoners hun vertrouwde huisarts consulteren, maar het nadeel is dat we niets kunnen veranderen als zij niet meewerken. We hebben hen daarom ook aangeschreven om de medicatiefiche van de bewoners die ze begeleiden te overlopen en te kijken of het ook met minder medicatie kan.”

Neveneffecten zijn groot

Het proces is belangrijk volgens het woonzorgcentrum, omdat er heel wat negatieve neveneffecten op lange termijn opduiken. Langdurig gebruik van zulke medicatie gaat bij ouderen vaak gepaard met het verminderen van de levenskwaliteit en geeft heel wat nevenwerkingen: ze zijn verdoofd, afwezig... Psychofarmaca verhogen ook het risico op vallen en hebben een negatieve invloed op het geheugen.

Als wij een pil tegen de stress nemen, gaan we na verloop van tijd zelf de vraag stellen of het nodig is. Dat is bij ouderen minder het geval. Hun medicatie wordt soms te weinig geëvalueerd Jo Craeymeersch, directeur van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

“Als wij een pil nemen tegen de stress gaan we na verloop van tijd zelf de vraag stellen of het nodig is. Dat is bij ouderen minder het geval. Hun medicatie wordt soms te weinig geëvalueerd. Ze moeten bijvoorbeeld beseffen dat ze een ander slaappatroon hebben met ouder worden en dat dit niet kan opgelost worden met medicatie.”

Oostende zal tijdens de infosessie stilstaan bij wat psychofarmaca precies zijn en hoe je er in een woonzorgcentrum mee kan omgaan. Naast het bespreken van mogelijke alternatieven en praktische tips is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.