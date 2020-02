Rusthuis verrast superfan Albert (80): tickets voor KVO-match uit handen van ... trainer en Franky Van der Elst Leen Belpaeme

11 februari 2020

16u48 0 Oostende Albert Sacre kon zijn geluk niet op toen hij hoorde dat hij op 7 maart nog eens naar zijn favoriete voetbalploeg KVO mag gaan kijken. Het is al jaren geleden dat hij nog eens een match kon bijwonen. Dinsdag kwamen trainer Dennis van Wijk en voetballer op rust Franky Van der Elst de tickets hoogstpersoonlijk overhandigen. Albert krijgt het gezelschap van drie medewerkers van woonzorgcentrum Lacourt, waar hij verblijft.

In woonzorgcentrum Lacourt wordt Albert liefkozend ‘sjoeke’ genoemd. Het is niet moeilijk om te raden waarom. Zelfs in de aanwezigheid van trainer Dennis van Wijk en ex-voetballer bij KVO Franky Van der Elst blijft hij een spraakwaterval. Hij heeft zelfs enkele tips voor de trainer van zijn favoriete ploeg. “We zijn te braaf, op die manier krijgen we altijd het deksel op onze neus. Ze moeten 4-3-3 spelen of nog beter 4-4-2. We zullen dan minder goals tegen krijgen.” Hij is er alvast zeker van dat zijn ploeg op 7 maart zal winnen tegen RC Genk. Albert is al altijd een grote fan geweest van KVO, maar zijn benen willen niet meer mee. Hij verblijft ondertussen al 7 jaar in Lacourt. Toen medewerkster Stéphanie Lecluyse iemand moest vervangen op de dienst van Albert zag ze dat hij zo’n grote fan was. “Trainer Dennis van Wijk is de peter van mijn broer. Mijn ouders hadden vroeger een café aan Club Brugge. Ik had een sms gestuurd naar Dennis om te vragen of hij iets kon regelen en zo is het hele initiatief ontstaan”, blikt Stéphanie terug.

Tranen

Het woonzorgcentrum gaf toestemming en de trainer kwam de tickets hoogstpersoonlijk overhandigen. “Hij kreeg tranen in de ogen toen we het hem maandag vertelden. Nu ik zie hoe zijn ogen blinken, is het allemaal de moeite waard geweest”, zegt Stéphanie. Zij zal samen met twee collega’s de avond zelf ook meegaan om Albert te helpen. Albert kijkt er alvast naar uit. Hij hoopt om te kunnen dansen op de afterparty. Het woonzorgcentrum probeert elk jaar een wens te vervullen van bewoners. “Met elke afdeling houden we sowieso een make-a-wish-activiteit voor de bewoners. Soms vervullen we ook individuele wensen, zoals nu. Ik wil de medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt dan ook bedanken”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).