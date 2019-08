Ruim 80 dieren uit Noordzeeaquarium verhuizen naar Zoo Antwerpen Leen Belpaeme

30 augustus 2019

17u35 1 Oostende De vissen uit het gesloten Noordzeeaquarium werden vrijdag naar de zoo van Antwerpen gebracht.

Het Noordzeeaquarium werd in juni onmiddellijk gesloten. Het gebouw was volgens de stad in een te slechte staat om nog langer uit te baten. De dieren werden in tussentijd verder verzorgd, maar er werd ook een nieuwe thuis gezocht voor de vissen. “We hebben besloten om ze te schenken aan de Zoo van Antwerpen, waar ze een mooi en goed onderkomen zullen hebben. We hadden tal van opties, maar dit was de meest werkbare oplossing. Het gaat om meer dan 80 dieren”, licht schepen Björn Anseeuw toe. Er is nog geen zicht op de verdere verloop van het dossier. “Er is nog geen beslissing gevallen over de toekomst van het Noordzeeaquarium. Er worden enkele pistes onderzocht.”