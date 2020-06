Ruim 5.100 handtekeningen op online petitie om standbeeld Leopold II weg te nemen Timmy Van Assche

02 juni 2020

20u07 0 Oostende Er is een online petitie opgestart met als doel het standbeeld van Leopold II langs de zeedijk, bij de iconische Drie Gapers, weg te nemen. In geen tijd werd ze al ruim 5.100 keer ondertekend. Burgemeester Tommelein zegt te willen inzetten op “een correcte duiding” van het beeld.

De petitie komt er in navolging van de dood van de Amerikaan George Floyd. Hij liet het leven na een gewelddadige ingreep door de politie. “Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten zijn we op een punt gekomen dat we ook in België moeten verbeteren op vlak van racisme”, laten de initiatiefnemers optekenen. “In Oostende staat er een standbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers en dit kan gewoonweg niet. Links van Leopold II is een groep Congolezen afgebeeld, die zogezegd de koning bedanken ‘voor de bevrijding van de slavernij onder de Arabieren’. Op school leren we nog steeds niet genoeg over het koloniale regime van België en Leopold II tegen de Congolese bevolking. Er is al protest geweest door de Stoeten Ostendenoare. Zij hebben de hand van een zogezegd ‘dankbare Congolees’ afgezaagd als verwijzing naar de misbruiken die er toen plaatsvonden. Er zijn ook al meermaals protesten geweest door verschillende activisten die geleid hebben tot een nieuw infobord met meer informatie. Maar dit is niet genoeg, het standbeeld is een duidelijke vorm van racisme en moet weg.”

“Correcte duiding”

“We gaan het beeld niet wegnemen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Binnen onze coalitie is er een afspraak dat we de problematiek van de kolonisatie op een correcte manier willen duiden. Dit staat zelfs in het bestuursakkoord. Beelden wegnemen of straatnamen veranderen, doen we niet. Als stadsbestuur veroordelen wij zeer streng elke vorm van racisme, laat dat duidelijk zijn. Trouwens, op dit moment heeft onze stad andere prioriteiten, zoals de bestrijding van armoede en de uitwerking van ons relanceplan na de coronacrisis.”