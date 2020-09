Ruim 3.300 liter afval van strand geplukt tijdens alternatieve Eneco Clean Beach Cup, ook in het binnenland veel zwerfvuil geruimd Timmy Van Assche

20 september 2020

11u02 24 Oostende Dit jaar was er geen massale bijeenkomst tijdens de Eneco Clean Beach Cup, maar dat betekent niet dat er geen zwerfvuil werd geruimd. Door in kleine bubbels samen te komen, werd toch een aanzienlijk aantal liter afval opgehaald.

De afvalgrijpers en vuilniszakken lagen al klaar, maar bij het uitbreken van de coronacrisis werd beslist om de bekende Eneco Clean Beach Cup van zondag 22 maart niet te organiseren in haar gewoonlijke vorm. Uitstel betekende echter geen afstel.

Geen massabijeenkomst op het strand, dus. “Maar iedereen kon iedereen zich digitaal groeperen in de Eneco Clean Beach Cup-community via de ‘WePlog’-applicatie", zegt persverantwoordelijke Debby Wilmsen. “Het enige wat je nodig hebt, is een smartphone, de gratis app ‘WePlog’, handschoenen of een afvalgrijper én een vuilniszak. De app toont welke straten een dringende schoonmaakbeurt of opruimactie nodig hebben, maar je kan evengoed foto’s en notities delen en nadien je route delen via sociale media. Zo kon je op het strand, in de duinen, op de dijk maar ook in het binnenland in je eigen bubbel afval en plastic opruimen.”

En dat bleek hard nodig. In totaal registreerden bijna 500 actieve afvalruimers zich op de applicatie en werd er 11.155 liter afval verzameld. Aan onze kust gingen 143 bubbels op pad, goed voor 3.335 liter afval. “Uiteraard hoeft het niet bij deze ene actie te blijven dit jaar”, vervolledigt Wilmsen. “De Eneco Clean Beach Community blijft actief via de ‘WePlog’-applicatie, zodat je tijdens alle wandelingen kan blijven ‘ploggen’.” De surfclubs langs de Belgische kust maken zich ook klaar voor Eneco Clean Beach Cup op 21 maart 2021. Zaterdag stond ook internationaal genoteerd als World Cleanup Day.