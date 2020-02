Ruim 1.700 Oostendse gezinnen kiezen voor groene stroom Timmy Van Assche

25 februari 2020

14u23 0 Oostende Het Energiehuis Oostende organiseerde ook in 2019 een groepsaankoop voor 100 procent groene stroom en gas. “De actie kende opnieuw een groot succes” zo laat bevoegd schepen Silke Beirens (Groen) weten. “Van de ruim 2.300 gezinnen die deelnamen, tekende 70 procent effectief in op het voorstel.” Dat is 20 procent meer dan in 2018.

“Met 1.708 Oostendse gezinnen die nu kiezen voor groene stroom, komen we een stap dichter bij onze klimaatambities”, stelt de energieschepen. “Bovendien besparen ze jaarlijks gemiddeld 303 euro op de energiefactuur. Dit bewijst dat groene stroom ook goed is voor de portemonnee.”

Prijzen van verschillende energieleveranciers vergelijken en in groep aankopen, levert vaak veel voordeel op. Daar speelt het Energiehuis handig op in. Het autonoom gemeentebedrijf moedigt inwoners van Oostende aan om energie te besparen. “In 2019 werd dan ook een groepsaankoop georganiseerd voor groene stroom en gas, dakisolatie en zonnepanelen. Na de oproep in de zomer van 2019 schreven 2.392 Oostendse gezinnen zich in voor de groepsaankoop groene stroom en gas. Bij de vorige groepsaankoop, in 2018, lag het percentage dat intekende nog 20 procent lager. Van de 2.860 inschrijvingen veranderden er toen 1.546 van leverancier. Bovendien geeft 97 procent van de deelnemers aan dat ze zich volgend jaar opnieuw zal inschrijven. Van alle deelnemers tekende 9 procent zich voor de eerste keer in, wat het groeipotentieel naar de toekomst alleen maar bevestigt. Het concept slaat duidelijk aan en wint steeds meer aan vertrouwen. Het belang van een goede promotie en begeleiding van de Oostendenaars die interesse tonen, is cruciaal”, besluit de schepen.

Meer info: www.eos-oostende.be of energiehuis eos@oostende.be en 059/33.91.30.