Rotary schenkt tien laptops aan solidariteitsfonds van het CAW Leen Belpaeme

24 april 2020

Rotary Oostende maritiem heeft tien laptops geschonken aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). De laptops zullen gebruikt worden voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

“Met CAW hebben we een tijdelijk solidariteitsfonds opgericht omdat wij merken dat mensen in kwetsbare situaties extra hard getroffen worden tijdens deze crisis. We verdelen onder meer voedselpakketten maar daarnaast zijn laptops nu ook goud waard. We kunnen er zo voor zorgen dat kinderen en jongeren niet opnieuw uit de boot vallen. De minister zegt wel dat er laptops verdeeld worden, maar wij zien toch heel wat leerlingen die nog altijd niet bereikt worden. We zijn dan ook heel blij met de schenking van tien laptops door Rotary Oostende maritiem”, vertelt Tine Wyns. De laptops werden ondertussen al goed ingezet. “We konden onder meer al een laptop geven aan een kwetsbaar gezin met vijf kinderen. Het is altijd een hulpverlener die bij het solidariteitsfonds aanklopt op het moment dat alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Wij zijn de laatste reddingsboei om te voorkomen dat mensen uit de boot vallen.” Ondertussen zijn alle laptops nog welkom. “Er blijft een grote nood, ook na de crisis zal er nog heel wat werk aan de winkel zijn.” Het CAW werkt samen met de lokale overheden.