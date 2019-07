Rookontwikkeling en brandgeur in appartementsgebouw afkomstig van... pottenbakkersoven Bart Boterman

10 juli 2019

11u18 0 Oostende De bewoners van een appartementsgebouw in de Van Iseghemlaan in Oostende belden dinsdagavond de hulpdiensten voor een indringende brandgeur en rookontwikkeling. Bij aankomst kon de brandweer de brandhaard niet vinden, maar de geur en rookvorming was nog steeds waarneembaar. De pompiers gingen verder op zoek en kwamen uit bij… een oven om potten te bakken.

“Er was eigenlijk geen sprake van een brand. In een ruimte die wordt gebruikt door Mu.ZEE ontsnapte wel rook uit een pottenbakkersoven voor workshops”, vertelt Kris Allary van de lokale politie Oostende, die eveneens ter plaatse was. De oven was aan blijven staan en er was niemand meer aanwezig. “De verantwoordelijken werden verwittigd om de oven uit te schakelen. De brandweer heeft het gebouw nog geventileerd om alle rook weg te krijgen. Er zijn geen evacuaties gebeurd en de schade is miniem”, aldus de commissaris. Rond 22 uur keerde de rust terug in Residentie Isis in de Van Iseghemlaan.