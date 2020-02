Roemeense arbeider komt om het leven op bouwwerf Bart Boterman

20 februari 2020

11u04 2 Oostende In de Rietstraat in Oostende is woensdagmorgen het levenloze lichaam van een arbeider aangetroffen op een bouwwerf. Het gaat om een man van de Roemeense nationaliteit.

Wellicht stierf het slachtoffer al dinsdagavond toen alle andere bouwvakkers al naar huis waren. Zijn lichaam werd woensdagmorgen aangetroffen door collega’s, op de eerste verdieping. De hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie waren er geen uiterlijke sporen van geweld. De brandweer evacueerde het lijk met behulp van de ladderwagen. Het parket is ingelicht en er is een onderzoek opgestart. Zo wordt onderzocht of de man is gevallen en het dus om een arbeidsongeval gaat. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer onwel werd. Dat moet een autopsie uitwijzen.

Op de locatie waar wordt gewerkt komt het project Riethuys met twee energiezuinige woningen, 31 appartementen en een handelsruimte.