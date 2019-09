Roemeen verdacht van auto-inbraken in Oostende aangehouden Bart Boterman

26 september 2019

16u07 0 Oostende Een Roemeen is aangehouden nadat hij afgelopen weekend in Oostende werd betrapt bij een poging tot inbraak in een auto.

De man werd opgemerkt door een getuige die de politie verwittigde. De patrouille vond hem in het bezit van een gps, waar hij geen verklaring voor had. “Er wordt onderzocht of de verdachte in aanmerking komt voor gelijkaardige feiten. De man is dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter”, aldus het parket van Brugge.