Roemeen riskeert 30 maanden cel omdat hij 19-jarig meisje in de prostitutie zou gedwongen hebben Siebe De Voogt

12 februari 2020

13u10 2 Oostende Een 35-jarige Roemeen hangt in de Brugse rechtbank een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden boven het hoofd voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. A.G. zou 4 jaar geleden een toen 19-jarig meisje in de prostitutie gedwongen hebben. Hij ontkent dat met klem.

Het onderzoek ging op 6 april 2016 van start, toen de politie bij een reguliere controle in de prostitutiebuurt ‘t Hazegras in Oostende binnengeroepen werd in een bar door een jonge prostituee. Het meisje was amper 19 jaar oud en vertelde dat ze het slachtoffer was van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ze moest al haar geld ‘s avonds naar eigen zeggen aan A.G. geven: een toen 32-jarige Roemeen, die haar vanuit Roemenië naar België had gebracht. De man schuwde volgens het meisje geen geweld. “De beklaagde was zowel in zijn thuisland als in Nederland gekend in het prostitutiemileu”, vertelde de procureur. “In z’n gsm’s vonden we tal van opzoekingen naar prostitutiebuurten in gans het land. Het slachtoffer trok later haar verklaringen in, maar dat was omdat haar familie onder druk werd gezet door zijn entourage. Hij regelde en betaalde de reis van het slachtoffer. In Roemenië zat het meisje twee maanden in een opvanghuis om contact met de beklaagde onmogelijk te maken. Als een loverboy bracht hij haar nadien naar België. Zij was verliefd op hem, maar hij had haar ook in z’n macht.

Vrijspraak gevraagd

Het parket vorderde 30 maanden cel en 8.000 euro boete voor A.G. De man gaat resoluut voor de vrijspraak. “Het slachtoffer kreeg kort voor haar verklaring te horen dat mijn cliënt gehuwd was", pleitte zijn advocaat Pieterjan Dens. “Ze was jaloers op zijn echtgenote. Haar verklaring komt op verschillende punten niet overeen met gegevens uit het onderzoek. En dat mijn cliënt gekend is in het prostitutiemilieu is niet onlogisch. Zijn vrouw is immers al jarenlang prostituee in Nederland.” Uitspraak op 11 maart.