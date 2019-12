Rode Kruis leent voortaan boeken uit aan huis. “Het boek is een vertrekpunt om veel meer te bereiken” Leen Belpaeme

13u50 0 Oostende Het Rode Kruis heeft in Oostende alleen al 9 uitleenpunten in rust- en verzorgingstehuizen en één ziekenhuis waar vrijwilligers langsgaan bij mensen en boeken meebrengen. Deze werking wordt nu uitgebreid naar zieken en ouderen thuis die niet meer zelfstandig in de bibliotheek raken.

Zij kunnen nu bezoek krijgen van een vrijwilliger van het Rode Kruis waarbij samen een boek gelezen wordt, een babbeltje gedaan of gezelschapsspel gespeeld wordt. “Het boek is een vertrekpunt om veel meer te bereiken. Het samen lezen of een activiteit begeleiden is niet altijd de hoofdzaak, het is de sleutel om mensen die vaak alleen zijn te verbinden. Voor veel ouderen maakt dit een wereld van verschil”, licht Angelo Flederick, afdelingsverantwoordelijk Zorgbib bij Rode Kruis Oostende uit. “De mensen moeten zich aanmelden via een zorgpartner in Oostende. We werken samen met externe professionele zorgorganisaties omdat zij goed weten wat hun cliënten nodig hebben. Daarna gaan we op zoek naar een goede match met één van onze vijf vrijwilligers die zich momenteel hebben aangemeld voor de Zorgbib aan huis. Iedereen heeft immers zijn talenten en die matchen we aan de vraag van de ouderen.” Het project zit nu in een opstartfase. Door de grote vraag is het Rode Kruis nog op zoek naar vrijwilligers die hierbij zouden willen helpen. Interesse? Je kan contact opnemen met Angelo via zorgbib@oostende.rodekruis.be of via 0468/294000.