Rode eekhoorn duikt op in het stadsrandbos Oostende (en dat is goed nieuws voor het bos) Leen Belpaeme

12 oktober 2019

14u10 15 Oostende De voorbije weken werden verschillende waarnemingen gemeld van de rode eekhoorn in het Oostendse stadsrandbos. Dat is goed nieuws voor het bos én voor de eekhoorn.

De aanwezigheid van de rode eekhoorn in het Oostendse stadsrandbos wijst erop dat de oudste bosdelen stilaan volwaardig bos aan het worden zijn en dat de biodiversiteit aan het toenemen is. Naast vos, wezel, bunzing en hermelijn is de eekhoorn een nieuwe zoogdiersoort die er zich komt vestigen. De oudste stukjes bos zijn ondertussen volwassen geworden, ze werden in het voorjaar van 1996 aangeplant. Sindsdien komen er elke winter nieuwe percelen bij. Momenteel is al negentig hectare aangeplant.

De rode eekhoorn is in West-Vlaanderen duidelijk met een opmars bezig. Waar hij vroeger alleen in de omgeving van Brugge voorkwam, wordt hij steeds meer in bossen en parken verspreid over de hele provincie waargenomen. Tijdens de Week van het Bos hebben de educatieve medewerkers van de Kinderboerderij verschillende klassen uit het basisonderwijs in het bos ontvangen. De kinderen maakten kennis met de zoogdieren in het bos en in het bijzonder met de eekhoorn.

Nieuw wandelpad

In het nieuwe bosperceel in de Stuiverstraat is er overigens een nieuw wandelpad getrokken tussen Stuiverstraat en het wandelpad langs de Gouweloze. Zo kunnen bewoners van de verkaveling ’t Baanhof vanuit hun wijk meteen het bos in en krijgen ze een directe aansluiting op de Oostendse Krekenwandelroute. Buitengoed maakte gebruik van een Indianenpad om de nieuwe wandelverbinding te maken. Dit is een smal onopvallend paadje dat door enkele avontuurlijke mensen is belopen. Binnenkort worden de meest natte modderstroken op de andere wandelpaden bestrooid met houtsnippers om het wandelen nog wel even avontuurlijk, maar toch ietsje comfortabeler te maken.