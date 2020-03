Robot James brengt bewoners van woonzorgcentra in contact met hun familie Leen Belpaeme

16 maart 2020

11u59 46 Oostende Door het coronavirus staat de wereld een beetje stil en dat merkt ook het Oostendse bedrijf Zorabots. Het stelt zijn robot James, die oorspronkelijk bedoeld is voor de retailsector, gratis ter beschikking van woonzorgcentra. De robot kan bewoners op een eenvoudige manier in contact brengen met hun familie. “Zo kunnen we helpen om de eenzaamheid tegen te gaan.”

In het magazijn van Zorabots in Oostende staan 70 robots klaar om afgehaald te worden door woonzorgcentra in heel België. Het bedrijf heeft al vijf jaar ervaring met robots in de zorgsector. “Er kwam een vraag van personeel uit een woonzorgcentrum. Hoe langer deze periode van quarantaine duurt, hoe meer de eenzaamheid bij ouderen immers zal toenemen. Wij hebben daarom een oplossing uitgewerkt met onze robot James, waardoor ouderen even kunnen praten met hun familie. James werd normaal gezien ingezet voor de retailsector, maar we hebben de software aangepast, zodat ze kan gebruikt worden in rusthuizen”, leggen zaakvoerders Tommy Deblieck en Fabrice Goffin uit.

In heel Europa?

“Onze personeelsleden werken van thuis uit en kunnen via Messenger het zorgpersoneel bijstaan. Zij kunnen ook van op afstand de robot overnemen en de nodige begeleiding aanbieden.”

Momenteel is de economische activiteit in ons bedrijf grotendeels stilgevallen. De afspraken van de komende twee weken zijn afgezegd. Als deze robots hier toch staan, kunnen we ze evengoed nuttig maken Fabrice Goffin, Zorabots

De capaciteit kan nog verder uitgebreid worden. “De eerste 70 exemplaren worden gratis uitgeleend zolang de quarantaine duurt. We zijn ook al in overleg met de fabrikant in China om het systeem met onze software in heel Europa te verspreiden, zodat ook rusthuizen in bijvoorbeeld Spanje ervan gebruik kunnen maken.”

Het bedrijf benadrukt dat het geen publiciteitsstunt is. “We maken het initiatief bekend zodat woonzorgcentra die interesse hebben ons kunnen contacteren. Momenteel is de economische activiteit in ons bedrijf grotendeels stilgevallen, samen met de rest van de wereld. De afspraken van de komende twee weken zijn afgezegd. Als deze robots hier toch staan, kunnen we ze evengoed nuttig maken", zegt Fabrice Goffin.

Ook de twee rusthuizen van de stad Oostende zullen de robots gebruiken. “Veiligheid is onze eerste bezorgdheid in deze moeilijke periode, maar we mogen niet vergeten dat de situatie een grote impact heeft op ouderen die in onze woonzorgcentra of ziekenhuizen verblijven. We zijn blij dat we deze robot mogen testen en hopen dat dit voor heel wat mensen een oplossing biedt om in contact te blijven met hun familie”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).