Ripdeal op Nederlandse drugskoeriers leidt tot bendeoorlog rond Spuikom: jonge dealers riskeren celstraffen tot 5 jaar Siebe De Voogt

25 november 2019

17u04 0 Oostende De buurt rond de Spuikom in Bredene en Oostende is begin dit jaar geteisterd door een oorlog tussen twee drugsbendes. Nadat enkele Nederlandse koeriers vorig jaar beroofd waren door jongemannen uit de entourage van Oostenenaar Ramzan K. (22), namen de Nederlanders op brutale wijze wraak. De afrekeningen brachten de speurders op het spoor van een drugsbende die tot 5 jaar cel riskeert.

De buurt van de Spuikom, op de grens van Bredene en Oostende, werd op 17 november vorig jaar opgeschrikt door enkele schoten. Twee Nederlandse drugskoeriers waren uit Rotterdam afgezakt naar de Belgische kust met een lading drugs. Aangekomen bij de Spuikom werden ze van hun lading drugs bestolen. Naar eigen zeggen vluchtten de dealers weg, toen ze achter hun rug schoten hoorden. Begin dit jaar vonden in dezelfde buurt verschillende wraakacties plaats, opgezet door de Nederlanders.

Vingers afknippen

In januari kwamen volgens het parket twee wagens met acht bendeleden naar Bredene, waar ze een vechtpartij aangingen met de bewoners van een woning. Op 2 februari ontspoorde de situatie helemaal met een nieuwe strafexpeditie in de Prinses Elisabethlaan. “De Nederlanders drongen een woning binnen en sloegen de bewoner”, vertelde de procureur. “Een andere man kreeg een pistool tegen z’n hoofd gezet. De Nederlanders dreigden ermee zijn vingers af te knippen.” Na de feiten kon het gerecht een bende cannabisdealers in kaart brengen, die volgens het parket onder leiding stond van Ramzan K. (22) uit Oostende. Verschillende van zijn vrienden zouden betrokken geweest zijn bij de ripdeal, waarmee de bendeoorlog begon.

Gangstermentaliteit

Hoeveel drugs de dealers aan de man brachten, is niet duidelijk. Ze maakten immers gebruik van de app Wickr, waardoor hun berichten niet getraceerd konden worden. Op basis van afgeluisterde telefoongesprekken wordt de verkoop wel geschat op verschillende kilo’s. Na huiszoekingen op 24 juni dit jaar werden maandagmorgen twaalf beklaagden voor de rechter geleid. Het openbaar ministerie haalde zwaar uit naar hen. “Het moet gedaan zijn met die ripdeals en het rondlopen met alarmpistolen om anderen de stuipen op het lijf te jagen”, aldus de procureur. “Ik zal niet dulden dat Bredene en omgeving een Detroit by the sea worden. Die drugs zorgen enkel voor miserie. Ik vorder strenge straffen als reactie op de gangstermentaliteit die onder jullie heerste.”

5 jaar

Voor Ramzan K. vorderde het parket een effectieve celstraf van 5 jaar en 40.000 euro boete. De verdediging drong aan op een mildere straf. “Mijn cliënt had niets te maken met die ripdeals en nergens is sprake van kilo’s drugs”, pleitte meester Ellen Eneman. “Nergens is bovendien bewezen dat hij de grote leider was.” Pedro W. (22) uit Bredene en Helmond D. (20) worden aanzien als de luitenanten van K. Zij riskeren 40 maanden gevangenisstraf. D. was één van de slachtoffers van de wraakacties, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. Voor de andere betrokkenen werden celstraffen tussen 1 jaar en 20 maanden gevorderd, soms gekoppeld aan voorwaarden. Onder hen ook de vriendin van K. en een 42-jarige vrouw uit Oostende die de dealers zou rondgevoerd hebben. Uitspraak op 16 december.