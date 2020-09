Rioleringswerken in Adolf Buylstraat gaan van start Leen Belpaeme

03 september 2020

10u53 0 Oostende Op 7 september starten rioleringswerken in de Adolf Buylstraat. De werkzaamheden starten ter hoogte van de Madridstraat en zullen in fasen verlopen. De volledige voltooiing is gepland voor mei 2021.

Nu de zomer voorbij is worden de werken in de Adolf Buylstraat verder gezet. Er wordt gestart met rioleringswerken ter hoogte van de Madridstraat. In het midden van de straat wordt de hoofdriolering aangelegd. De bestrating in de wandelzone blijft zo lang mogelijk liggen. Aan beide zijden van de gevels wordt een wandelzone ingericht van 2 meter breed. De wandelzone wordt van de werf afgescheiden met hekkens die aan elkaar zijn vastgemaakt. Omwille van veiligheidsredenen zullen geen doorsteken worden gemaakt. Zodra de aannemer een stuk hoofdriolering heeft aangelegd, worden de rioolhuisaansluitingen uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de panden aangesloten worden op deze nieuwe riolering. Om dit te kunnen uitvoeren, moet de wandelzone plaatselijk, ter hoogte van het pand, worden opgebroken. Dit betekent concreet dat de voetgangersdoorgang op dat moment tijdelijk wordt onderbroken. Na het uitvoeren van de werken wordt de toegang opnieuw verzekerd.

Op vrijdag wordt telkens alles wat de voorbije week in de wandelzone werd opengebroken, opnieuw hersteld met voorlopig asfalt. Na aanleg van de riolering wordt de fundering in mager beton aangebracht en vanaf januari 2021 volgt de aanleg van de betonstraatstenen. Het einde van de werken is voorzien in mei 2021, onder voorwaarde van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken.