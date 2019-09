Ringlaan wordt op 7 september afgesloten voor plaatsing leidingenbrug Leen Belpaeme

03 september 2019

09u52 33 Oostende Op 7 september wordt al het verkeer tussen Bredene en Oostende tussen 4 uur ‘s nachts en de middag omgeleid voor de plaatsing van een leidingenbrug. Als er teveel wind is kunnen de werken nog uitgesteld worden tot 14 september. De werken kaderen binnen de aanleg van een warmtenet in Oostende. Fietsers zullen langer een omleiding moeten volgen.

Zaterdagnacht wordt de leidingenbrug over de R31 Ringlaan ter hoogte van de tunnel aangebracht. Hiervoor moeten zowel het Van Glabbekeplein als de tunnels voor zowel voertuigen als fietsers volledig afgesloten worden voor alle verkeer. De Ringlaan wordt afgesloten vanaf 4 uur en zou ten laatste tegen 18 uur terug open gesteld worden. Het verkeer wordt afgeleid via de Prins Albertlaan, Oudenburgsesteenweg, Stationsstraat en de A10. Wie vanuit het binnenland via de autosnelweg in de richting van Bredene moet zijn, zal al moeten afrijden in Zandvoorde. Az Damiaan is bereikbaar via Hazegras/Konterdamkaai of Gouwelozestraat.

Fietsers moeten omrijden tot midden oktober

De omleiding voor de fietsers blijft langer gelden. Na het plaatsen van deze leidingenbrug moeten nog aansluitingen gebeuren ter hoogte van de Konterdamkaai. Hierdoor blijft de fietstunnel afgesloten vanaf 7 september tot 18 oktober en moeten fietsers van en naar Bredene blijvend via de Slijkensesteenweg rijden. Ook het stuk fietspad over de tunnel van de fietsroute ‘Groene 62' zal afgesloten blijven.