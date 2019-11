Rika duikt in boeiende geschiedenis van haar geboortehuis. Dat maakt plaats voor residentie die haar naam draagt Leen Belpaeme

26 november 2019

Oostende Als Rika Billiau vertelt over haar geboortehuis in de Euphrasina Beernaertstraat 87 in Oostende, licht ze op. Het huis uit 1905, waar ze zelf lange tijd heeft gewoond, maakt momenteel plaats voor de gloednieuwe Residentie Rika. Donderdag blikt ze in het Stadsmuseum terug op de rijke geschiedenis van het huis. "De lezing is voor mij een afscheid."

Dat een huis meer is dan een hoop bakstenen, weten velen die afscheid nemen van hun ouderlijke woning. Ook voor Rika Billiau blijft het statige pand - in 1905 gebouwd door haar grootouders - bijzonder. “Het was een warm huis, waar iedereen door de loop der jaren heen welkom was. Hier ben ik geboren, net als mijn broer, tante en oom. Mijn grootvader is hier gestorven. Ik heb er ook een tijdje geleefd met mijn ouders. In 1983 ben ik zelf komen wonen”, vertelt de Oostendse.

Het huis is nu afgebroken en er wordt volop gebouwd aan Residentie Rika. De vrouw zal zelf in de nieuwbouw komen wonen op de plaats waar het achterhuis stond. “We zochten naar een naam samen met bouwpromotor groep Caenen. We raakten er eerst niet echt uit, maar toen stelden ze voor om er gewoon Residentie Rika van te maken. Mijn overgrootmoeder heette ook Rika, ik beschouw het als een eerbetoon aan haar. En ik vermoed dat mijn overgrootouders de bouw van de woning destijds gefinancierd hebben, dus het past wel.”

Rika verkocht de woning, met pijn in het hart, aan de projectontwikkelaar. De afbraak was voor haar een moeilijke beslissing. “Het huis was na een van de twee Wereldoorlogen beginnen verzakken door een bom. Na de bouw van een aanpalende woning was de verzakking al 14 centimeter. Het gevolg was dat ik zelfs geen nieuwe ramen meer kon steken, want ze pasten gewoon niet. Er wordt veel gepraat over het beschermen van erfgoed, maar wat organisaties zoals Dement soms vergeten is dat het wel de private eigenaars zijn die al die centen op tafel moeten leggen en dat geld was er gewoon niet. Ik heb jarenlang nog de appartementen verhuurd, maar ik heb daar niets aan verdiend. Alles ging terug in het huis. Ik ben daarom in zee gegaan met groep Caenen en heb gevraagd om ervoor in te staan dat de gevel past bij het straatbeeld. Zij zijn daar op ingegaan. Op die manier wordt er een mooi alternatief gebouwd.”

Kamers voor toeristen tot 1935

Om van de speciale woonst afscheid te nemen, geeft Rika donderdag een lezing. Ze verdiepte zich hiervoor in de geschiedenis. “Mijn grootouders waren afkomstig van ‘de buiten’. Oostende was op dat moment een bloeiende stad en dat trok hen aan. Ze hadden duidelijk grote ambities, want ze kochten een stuk grond in de Euphrasina Beernaertstraat dat doorliep tot aan de Warshaustraat. De façade was met 8 meter heel breed. Mijn grootmoeder wilde graag kamers verhuren, terwijl er in het achterhuis een wagenmakerij werd opgericht door mijn grootvader. Vooral zijn wielen voor de badkarren waren een specialiteit, omdat die moesten aangepast zijn aan de natte omgeving. In het huis zelf werden dan weer 29 kamers verhuurd aan toeristen. Mijn grootouders hebben dat gedaan tot 1935. Na hun pensioen werden er appartementen gecreëerd in de woning, die altijd verhuurd werden.”

Door de jaren heen kwamen heel wat mensen logeren op het adres. “Families, maar bijvoorbeeld ook de bedienden van baron Orban woonden hier lange tijd. Mijn moeder had een goede band met hen en mocht soms mee aan tafel met de baron als er Engelse gasten waren, omdat ze goed Engels kon. Ze vertelde daar heel mooie verhalen over.” Rika dook ook in de geschiedenis van de poorters of La Commune Libre d’Asschendaele die destijds aanwezig waren in de wijk.

De lezing vindt op donderdag 28 november om 20 uur in het Stadsmuseum plaats. Het is een activiteit van de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate. Rika kreeg onder meer hulp van Valère Prinzie, die foto’s nam.