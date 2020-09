Rijdende auto vat vuur langs Visserskaai Bart Boterman

15 september 2020

16u39 0 Oostende Langs de Visserskaai in Oostende is dinsdag rond 14.30 uur brand uitgebroken in een rijdende wagen. De bestuurder kon de Renault Clio nog net langs de kant zetten ter hoogte van een van de eerste viskraampjes vlak bij de Amandine.

Er kwam een hevige rookpluim uit de motorkap. De bestuurder stapte tijdig uit en verwittigde de brandweer. “We waren er snel bij. Toen we aankwamen, was iemand aan het blussen met een tuinslang. We namen de interventie over. Het motorcompartiment was evenwel al uitgebrand”, zegt luitenant Hein Vandenberghe van de brandweer van Oostende. De Renault Clio werd getakeld. Vermoedelijk lag een technisch defect aan de oorzaak.