Rijbewijs kwijt na botsing tegen balustrade ondergrondse parking Kursaal Bart Boterman

07 november 2019

18u30 0 Oostende Een 51-jarige bestuurder zal zich een ongeoorloofde autorit op woensdagnacht beklagen nadat hij tegen de balustrade aan de ondergrondse parking van het Casino Kursaal was gereden.

De patrouillerende politie had het incident snel in de gaten en onderwierp de bestuurder aan een ademtest. Die bleek positief, waarop zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn auto een Skoda Yeti had een naast wat krassen ook een lekke band opgelopen en werd getakeld.