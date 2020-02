Rijbewijs ingetrokken na crash onder invloed Bart Boterman

13 februari 2020

17u10 0 Oostende Een 46-jarige Oostendenaar met een glaasje op zag zijn rijbewijs woensdagavond ingetrokken voor meteen 15 dagen na een ongeval in Raversijde.

In de Middenlaan verloor de bestuurder rond 23 uur de controle over het stuur waarop zijn wagen in de middenberm crashte en niet meer rijvaardig was. De politie kwam ter plaatse en deed de bestuurder blazen, wat resulteerde in een positieve ademtest. De man zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.