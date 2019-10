Rhumerie Louis laat je proeven van 70 soorten rums Leen Belpaeme

08 oktober 2019

11u43 3 Oostende In de Langestraat is sinds deze zomer Rhumerie Louis geopend. Het concept is nieuw in Oostende. Je kan er in totaal al zo’n 70 soorten rum proeven van over gans de wereld. “Veel mensen denken enkel aan rum voor een cocktail, maar je kan het ook puur degusteren net als whisky en cognac.”

In Frankrijk vind je heel wat rhumeries. Het is in Zuid-Frankrijk dat de uitbaters van Rhumerie Louis het idee opdoen om de rum ook naar Oostende te halen. “In België heb je nog weinig dergelijke zaken. De dichtste in de buurt is in Gent. Het concept is ondertussen wereldwijd wel aan een opmars bezig. Zo kennen mensen whisky en cognac, maar zullen ze minder snel rum degusteren. Er zijn nochtans heel wat verschillende soorten voor elke smaak”, licht Charlotte Badjoko toe. Voor de leken onder ons. Rum wordt verkregen uit fermentatie en distillatie uit suikerriet. Tot zover de regels rondom rum. “Daarnaast is het nog eens toegestaan om rum te kruiden of te karameliseren. Een kort gerijpte rum die werd ondergedompeld in Caraïbische kruiden is opnieuw een heel andere rum. Daarnaast wordt rum over heel de wereld gemaakt en telkens zal het unieke klimaat zijn stempel op de rum drukken”, duiden de uitbater.

In de zaak kan je ondertussen al zo’n 70 soorten rum proeven. “We zijn begonnen met 60 soorten, maar sinds we begonnen zijn leren we zelf ook nieuwe rums kennen en we delen die ontdekkingstocht met de klanten.” Wie wil kan op ontdekking gaan per land. “We hebben rums vanuit Barbados tot Jamaica. Het leuke eraan is dat de drempel niet zo hoog is. Je hebt heel wat verschillende smaken van de droge rum tot eerder spicy. Iedereen vindt wel iets naar zijn goesting. Zo heb je mensen die eerder Wisky liefhebbers zijn, maar dan ook een droge rum met aroma kunnen appreciëren”, vertelt Charlotte.

Ze is samen met Luis Dewaele, eigenaar van de Brazza, de uitbaatster. “Ik werk al sinds mijn 18de in de horeca. Ik heb vijf jaar in casino van Middelkerke gewerkt, maar daarna ook in mobiele cocktailbars en de laatste drie jaar werkte ik in de Brazza. Van daaruit is dit nieuw verhaal gestart. Deze zaak stond twee jaar leeg. Je merkt dat de Langestraat wel meer leeft. De straat is niet meer zo lang, maar wat er is leeft wel. Iedereen probeert zijn eigen ding te doen en dat wordt ook geapprecieerd door het publiek.”