Revi Food investeert fors in groene energie én trekt de kaart van Vlaamse vis Timmy Van Assche

27 november 2019

15u47 3 Oostende Het familiebedrijf Revi Food heeft meer dan 400 zonnepanelen gelegd op haar bedrijfsgebouw in de Vismijnlaan 3. “Hiermee willen we onze ecologische voetafdruk reduceren, want de koeling moet bijvoorbeeld het hele jaar draaien”, vertelt zaakvoerder Wim Quinet. “We willen ook meer duurzame verpakkingen voor onze producten introduceren en ons eigen afvalwater zuiveren.”

Revi bestaat al zo’n dertig jaar en werd opgericht door René Quinet en zijn echtgenote Viviane. Waar de afkorting Revi voor staat, kan je dus makkelijk raden. Op vandaag staat hun zoon Wim aan het roer en blijft het bedrijf een sterke groei doormaken. In 2013 bedroeg de omzet zo'n 4,6 miljoen euro, vorig jaar steeg dat al naar meer dan 10 miljoen euro. Revi Food is een producent van gerechten en maaltijdcomponenten, zoals bijvoorbeeld grijze garnaalkroketten, vispannetjes en -soepen. Ook kaas-, wild- en bierkroketten pronken op het menu. Leuk cijfer: jaarlijks lopen er maar liefst 2,5 miljoen kroketten van de band en nog eens 1,5 miljoen verse maaltijden. Op de klantenlijst staan tussen de 200 en 300 afnemers, gaande van horecazaken tot supermarkten. Revi is actief in ons land, maar ook in Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Min 22 graden

“Naast onze groeiende economische positie, willen we ook onze rol in de samenleving verder uitdiepen”, zegt Wim. “Om die reden investeerden we net geen 100.000 euro in 410 zonnepanelen op onze burelen, productiehal en diepvriesruimte. Dit is goed voor een vermogen van 115.000 Wattpiek, wat je kan vergelijken met het jaarverbruik van 25 tot 30 huishoudens. De terugverdientijd ligt tussen de 2,5 en 3 jaar. Deze investering doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze toekomstige generaties.” Revi moet bijvoorbeeld de temperatuur in haar diepvriesruimte op 20 tot 22 graden onder nul houden, het hele jaar door. ‘s Nachts, wanneer het buiten koeler is, schommelt de temperatuur rond min 18 graden. “In de winter is het verbruik iets lager, omdat de temperatuur buiten - en dus op ons dak - ook veel kouder is. Maar als het ‘s zomers pakweg 25 graden is, moet je een temperatuurverschil van bijna 50 graden in stand houden", zegt Wim.

Meer dan zonnepanelen

Voor Revi gaat het meer dan alleen om zonnepanelen. “We zetten ook in op duurzame en recycleerbare verpakkingen, zoals karton. Zo willen we kunststoffen verpakkingen vermijden. Er wordt ook een techniek gebruikt waarmee producten in aluminium schaaltjes rechtstreeks worden verzegeld. Daarmee vermijden we dus bijvoorbeeld de bekende voorbeelden van een lasagne in een aluminium schaal dat vervolgens nog eens in een plastic pakje zit.” Ook onderzoekt het bedrijf om afvalwater zelf te gaan zuiveren. Wim Quinet geeft ook mee dat Revi hard inzet op lokale visvangst en korte keten dankzij een partnerschap met de Vlaamse Visveilig. “Zo hebben we dit jaar al 100 ton puur Vlaamse vis bewerkt en dat aantal kan opgetrokken worden naar 200 en zelfs 300 ton. We hebben het niet alleen over bekende vissen als kabeljauw of tong, maar ook over de minder bekende wijting, rode poon of paling. Te kleine garnalen gaan we bijvoorbeeld ook gebruiken om visfumet van te maken.” Tot slot bezit Revi Food over de bekende MSC- en ASC-certificaten, die het gebruik van duurzaam gevangen vis en duurzaam gekweekte schaaldieren aanduidt. Bij Revi werken 35 vaste krachten, met interims erbij kom je aan 50 medewerkers. De komende jaren investeert het bedrijf verder in haar productieruimte, laad- en loskaai. (lees verder onder de foto’s)

“Andere bedrijven stimuleren”

Schepenen Kurt Claeys (Open Vld), Silke Beirens (Groen) en Charlotte Verkeyn (N-VA) brachten het bedrijf een bezoek en kregen van Wim Quinet een rondleiding. “We willen de investering van Revi mee in de kijker zetten, want in Oostende zijn veel (bedrijfs)gebouwen geschikt voor zonnepanelen. Zo willen we andere ondernemingen stimuleren om ook te investeren in hernieuwbare energie”, zegt Beirens. “Dat het bedrijf voluit gaat voor groei en duurzaam ondernemen, past in het plaatje van ons bestuursakkoord”, vult Verkeyn aan. “Dit kan een aanzet zijn voor ander bedrijven om dezelfde weg in te slaan.”